Ο Αστέρας Aktor ανακοίνωσε πως η πρώτη προπόνηση του κλαμπ για τη νέα σεζόν θα διεξαχθεί υπό την παρουσία κόσμου.

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου ο Αστέρας Aktor θα κάνει την πρώτη του συγκέντρωση ενόψει της νέας σεζόν στο «Θ. Κολοκοτρώνης» στις 19:00 και οι ποδοσφαιριστές του δεν θα είναι οι μόνοι που θα βρεθούν εκεί.

Το «παρών» αναμένεται να δώσει και ο κόσμος των Αρκάδων, έπειτα από την ανακοίνωση που έκανε η ομάδα, σύμφωνα με την οποία, η πρώτη προπόνηση του κλαμπ θα είναι ανοιχτή ως μία κίνηση συσπείρωσης ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν.

Η ανάρτηση του Αστέρα Aktor

ΓΙΑ ΜΙΑ ΓΕΜΑΤΗ ΣΕΖΟΝ!

ΑΝΟΙΧΤΗ για τον κόσμο η πρώτη προπόνηση της ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Δευτέρα 6 Ιουλίου, στις 19:00 στο κεντρικό γήπεδο του “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης”.

Σας περιμένουμε για να ΓΕΜΙΣΟΥΜΕ και πάλι με πίστη και θέληση!

Συσπείρωση από την πρώτη ημέρα!

20 χρόνια Super League!