Αστέρας Aktor: Με κόσμο η πρώτη προπόνηση των Αρκάδων
Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου ο Αστέρας Aktor θα κάνει την πρώτη του συγκέντρωση ενόψει της νέας σεζόν στο «Θ. Κολοκοτρώνης» στις 19:00 και οι ποδοσφαιριστές του δεν θα είναι οι μόνοι που θα βρεθούν εκεί.
Το «παρών» αναμένεται να δώσει και ο κόσμος των Αρκάδων, έπειτα από την ανακοίνωση που έκανε η ομάδα, σύμφωνα με την οποία, η πρώτη προπόνηση του κλαμπ θα είναι ανοιχτή ως μία κίνηση συσπείρωσης ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν.
Η ανάρτηση του Αστέρα Aktor
ΓΙΑ ΜΙΑ ΓΕΜΑΤΗ ΣΕΖΟΝ!
ΑΝΟΙΧΤΗ για τον κόσμο η πρώτη προπόνηση της ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.
Δευτέρα 6 Ιουλίου, στις 19:00 στο κεντρικό γήπεδο του “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης”.
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Συσπείρωση από την πρώτη ημέρα!
20 χρόνια Super League!
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