Σπάρτα Ρότερνταμ - Αστέρας Τρίπολης 1-1: Καλός βαθμός σε δυνατό «τεστ»
Μετά την φιλική ήττα από την Μπέρσχοτ ο Αστέρας AKTOR παρουσίασε καλό πρόσωπο στο φιλικό κόντρα στη σαφώς πιο έτοιμη Σπάρτα Ρότερνταμ, δύο εβδομάδες πριν τη σέντρα της Eredivisie και οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1.
Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου είχε καλή κυκλοφορία στο παιχνίδι της, πίεσε τους Ολλανδούς και στο 41ο λεπτό άνοιξε το σκορ. Ο Μπαρτόλο βρήκε χώρο σε καλό σημείο και με όμορφο σουτ έκανε το 0-1.
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Σπάρτα ανέβασε ρυθμούς και στο 51ο λεπτό ο Ελ Μεφτάχι ισοφάρισε σε 1-1, ενώ στο 53' ο Κιντέρο έστρωσε στον Θόρισον, ο οποίος από το ύψος της περιοχής εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ, με την μπάλα να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι.
Στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ορόθκο έκλεψε την μπάλα, βγήκε σε θέση τετ-α-τετ, έκανε το πλασέ, αλλά ο Μπεντάρεκ απομάκρυνε. Στο 82' ο Αστέρας AKTOR έφτασε κοντά στο 2-1. Ο Κιμπιόκα πάτησε περιοχή από τα αριστερά, δοκίμασε και το πόδι του, όμως ο τερματοφύλακας των Ολλανδών κράτησε το 1-1.
Το επόμενο φιλικό για τους Αρκάδες είναι την Παρασκευή (31/7, 20:00) απέναντι στην Ντεν Χάαχ, το οποίο θα είναι και το τελευταίο στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους στην Ολλανδία.
Η αρχική σύνθεση του Αστέρα AKTOR: Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Σίλβα, Λάσκαρης, Μέντεζ, Έντερ, Μπουζούκης, Μπαρτόλο, Ορόθκο, Κετού, Ρικαρντίνιο
Αγωνίστηκαν επίσης: Κακαδιάρης, Καλτσάς, Κιμπιόκα, Ριέρα, Ζόγκου, Τερεζιού, Γκιτέρσος, Χρυσόπουλος, Περεθ, Γραμμένος, Γκέζος
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