Ο Αστέρας Τρίπολης φαίνεται πως είναι κοντά σε μεσοεπιθετική ενίσχυση, καθώς σύμφωνα με τον Σέζαρ Λουίς Μέρλο συμφώνησε με τη Λανούς για τον δανεισμό του Φράνκο Ορόσκο.

Ο Αστέρας AKTOR φέρεται έτοιμος να ολοκληρώσει ακόμα μια μεταγραφή. Σύμφωνα με τον γνωστό Αργεντινό δημοσιογράφο Σέζαρ Λουίς Μέρλο υπάρχει συμφωνία με τη Λανούς για την απόκτηση του Φράνκο Ορόσκο.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα τα δυο κλαμπ τα έχουν βρει για μονοετές δανεισμό, με το deal να προβλέπει ρήτρα αγοράς για το καλοκαίρι του 2027, χωρίς να προσδιορίζεται το ποσό.

Πρόκειται για βραχύσωμο (1,68μ.) δεξιοπόδαρο Αργεντινό εξτρέμ, ο οποίος παίζει κυρίως δεξιά, ενώ είναι κάτοχος ιταλικού διαβατηρίου. Προέρχεται από τις ακαδημίες της Λανούς και έχει κάνει δύο δανεισμούς σε Κρίλια Σοβέτοφ (Ρωσία) και Νιούελς Ολντ Μπόις.

Με την πρώτη ομάδα της Λανούς έχει 105 εμφανίσεις, με 15 γκολ και 10 ασίστ, ενώ με τη Νιούελς έκανε 10 συμμετοχές. Στο μοναδικό του πέρασμα από την Ευρώπη μέτρησε 27 εφμανίσεις με την Κρίλια, έχοντας 4 γκολ και 1 ασίστ.

Θυμίζουμε πως οι Αρκάδες έχουν κλείσει ήδη τους Τζόρνταν Σίλβα, Γιάννη Κώτσιρα, Γιάννη Μπουζούκη και Άλεξ Μέντεθ, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται τις επόμενες μέρες, ενώ έπεται και συνέχεια στην ενίσχυση του ρόστερ του Γιώργου Αντωνόπουλου.