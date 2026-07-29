Όπως αναμενόταν, ο Αστέρας AKTOR ανακοίνωσε την απόκτηση του Σουηδού κεντρικού αμυντικού, Φρανζ Μπρόρσον.

Ο Φρανζ Μπρόρσον αφού έλυσε το συμβόλαιο του στον ΑΠΟΕΛ έγινε κάτοικος Τρίπολης. Ο Αστέρας AKTOR ανακοίνωσε την απόκτηση του Σουηδού κεντρικού αμυντικού, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο συνεργσίας.

Ο 30χρονος στόπερ βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία και έχει ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας του Γιώργου Αντωνόπουλου.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει τη συνεργασία με τον ποδοσφαιριστή, Franz Denniz Brorsson. Ο Franz Brorsson γεννήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 1996 στην πόλη Trelleborg της Σουηδίας και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός. Υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028 και ενσωματώθηκε ήδη στην αποστολή του ASTERAS AKTOR στην Ολλανδία.

Ο Franz είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Σουηδίας, ενώ έχει περάσει από όλα τα ηλικιακά κλιμάκια του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του, με συνολικά 20 συμμετοχές και τρία γκολ. Στην πατρίδα του με την Malmö FF κατέκτησε τέσσερις φορές το πρωτάθλημα Σουηδίας και μία φορά το Κύπελλο, πήρε πρωτάθλημα στην Κύπρο με τον Άρη Λεμεσού, ενώ έχει επίσης αγωνιστεί στον ΑΠΟΕΛ, στην Δανία με την Esbjerg fB, αλλά και στην ελληνική Super League με τον Ατρόμητο. Έχει συμμετοχές σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Champions League, Europa League και Conference League.

Καλωσορίζουμε τον Franz Brorsson στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία».

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Malmö FF 163 (5)

Esbjerg fB 8 (1)

Aris Limassol 92 (1)

Atromitos 31

APOEL 29

O Μπρόρσον στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Αστέρα AKTOR ανέφερε: «Χαίρομαι που επιστρέφω στην Ελλάδα και σε μία ομάδα με μεγάλη δυναμική, στόχους και φιλοδοξίες. Ανυπομονώ να ξεκινήσω τη δουλειά με τους συμπαίκτες μου και όλοι μαζί να καταφέρουμε να φτάσουμε τον ΑΣΤΕΡΑ όσο πιο ψηλά γίνεται και να κάνουμε χαρούμενους τους φιλάθλους μας. Ασφαλώς και γνωρίζω τη νέα μου ομάδα και θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε στιγμή που θα φοράω τη φανέλα της. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη».