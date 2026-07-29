Ο Αστέρας AKTOR προχώρησε σε μία σημαντική προσθήκη καθώς τα βρήκε σε όλα με τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του Αντώνη Παπακανέλλου.

Ποδοσφαιριστής του Αστέρα AKTOR πρέπει να θεωρείται ο Αντώνης Παπακανέλλος καθώς οι Αρκάδες τα βρήκαν σε όλα τόσο με τον ίδιο όσο και με τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή.

Συγκεκριμένα, ο κάτοχος του Youth League έχει συμβόλαιο με τους «ερυθρολεύκους» μέχρι το καλοκαίρι του 2029 και έτσι θα παραχωρηθεί για έναν χρόνο στην ομάδα της Τρίπολης.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είχε αγωνιστεί τη περασμένη σεζόν ως δανεικός στην πορτογαλική Ρίο Άβε όπου μέτρησε συνολικά 22 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις ενώ ήταν από τα βασικά μέλη των Πειραιωτών στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου στο επίπεδο της Κ19.