Οι φίλοι της ΑΕΚ έκαναν... Original πάρτι στις Σέρρες και μετά καθάρισαν την Πλατεία Ελευθερίας, έπειτα από πρωτοβουλία του τοπικού συνδέσμου.

Στην τρίτη στάση επί Μακεδονικού εδάφους το τρόπαιο του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής (5/7) στις Σέρρες. Η κούπα στήθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας, με τους Ενωσίτες να στήνουν «πάρτι»!

Πολλοί φίλοι του Δικεφάλου, όλων των ηλικιών, είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το τρόπαιο που κατέκτησε η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς και δημιούργησαν γιορτινό κλίμα... Original, με συνθήματα, τραγούδια και καπνογόνα.

Αξιοσημείωτη είναι η εξαιρετική πρωτοβουλία του τοπικού συνδέσμου φίλων ΑΕΚ, καθώς μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης οι Ενωσίτες ανέλαβαν τον καθαρισμό της πλατείας.

Η περιοδεία του τροπαίου της ΑΕΚ το επόμενο τριήμερο

ΔΕΥΤΕΡΑ 6/7

ΔΡΑΜΑ: στις 20.00 στην Πλατεία Ελευθερίας.

ΤΡΙΤΗ 7/7

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ : στις 11.00 στην Πλατεία Δασίου.

: στις 11.00 στην Πλατεία Δασίου. ΚΟΜΟΤΗΝΗ: στις 20.00 στην Κεντρική Πλατεία Ειρήνης.

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/7