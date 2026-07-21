ΑΕΚ: Ο Κάνγκουα σκόραρε στην ήττα της Μπερ Σεβά στην Ισλανδία
Η Χάποελ Μπερ Σεβά έφυγε ηττημένη (2-1) από την Ισλανδία στο πρώτο παιχνίδι με τη Βίκινγκουρ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.
Ο Κινγκς Κάνγκουα που απασχολεί την ΑΕΚ χρίστηκε σκόρερ για την ισραηλινή ομάδα ισοφαρίζοντας σε 1-1 στο 51', απαντώντας έτσι μετά από τρία λεπτά στο προβάδισμα της Βίκινγκουρ με τον Χάνσεν στο 48', ενώ στο 71' αντικαταστάθηκε. Η ισλανδική ομάδα πήρε τη νίκη στο 86' με το δεύτερο προσωπικό τέρμα του Χάνσεν.
Νωρίτερα διαβάσατε σε σχετικό ρεπορτάζ τι ισχύει με την περίπτωσή του για την ΑΕΚ και για το γεγονός πως το ενδιαφέρον υφίσταται, με την ΑΕΚ ωστόσο να δουλεύει και άλλες περιπτώσεις χαφ.
Με την αποψινή συμμετοχή του στο ματς της Μπερ Σεβά, ο 27χρονος μέσος από τη Ζάμπια δεν έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί με άλλη ομάδα στην Ευρώπη πριν τη League Phase του Champions League.
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