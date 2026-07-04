Μακεδόνες φίλοι της ΑΕΚ έστησαν κιτρινόμαυρo «πάρτι» στην Καβάλα στο πλαίσιο της περιοδείας του τροπαίου του πρωταθλήματος.

Μετά τη «στάση» στην Κατερίνη το τρόπαιο του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ παραμένει στη Μακεδονία. Η στάση της περιοδείας για το Σάββατο (4/7) ήταν η Καβάλα, όπου η κούπα βρέθηκαν στην Πλατεία Ελευθερίας.

Ενωσίτες όλων των ηλικιών από την περιοχή έδωσαν δυναμικό παρών στο σημείο της εκδήλωσης και έκαναν... Original «πάρτι», με συνθήματα και καπνογόνα.

Η «κούπα» θα παραμείνει στη Μακεδονία, καθώς την Κυριακή (5/7) θα βρεθεί στην Πλατεία Ελευθερίας στις Σέρρες. Η εκδήλωση του Δικεφάλου θα αρχίσει στις 20:00.