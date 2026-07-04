ΑΕΚ: Ενωσίτικη γιορτή και στην Καβάλα για το τρόπαιο του πρωταθλήματος
Μετά τη «στάση» στην Κατερίνη το τρόπαιο του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ παραμένει στη Μακεδονία. Η στάση της περιοδείας για το Σάββατο (4/7) ήταν η Καβάλα, όπου η κούπα βρέθηκαν στην Πλατεία Ελευθερίας.
Ενωσίτες όλων των ηλικιών από την περιοχή έδωσαν δυναμικό παρών στο σημείο της εκδήλωσης και έκαναν... Original «πάρτι», με συνθήματα και καπνογόνα.
Η «κούπα» θα παραμείνει στη Μακεδονία, καθώς την Κυριακή (5/7) θα βρεθεί στην Πλατεία Ελευθερίας στις Σέρρες. Η εκδήλωση του Δικεφάλου θα αρχίσει στις 20:00.
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