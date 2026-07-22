Οι αγώνες του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League άρχισαν και τα τέσσερα ζευγάρια που ενδιαφέρουν άμεσα την ΑΕΚ έδωσαν τους πρώτους αγώνες τους.

Η ΑΕΚ αδημονεί για την κλήρωση της 3ης Αυγούστου στα playoffs του Champions League και περιμένει... δώρο για να είναι στους ισχυρούς! Τα τέσσερα ζευγάρια που ενδιαφέρουν άμεσα την Ένωση έδωσαν τους εναρκτήριους αγώνες και απομένουν οι ρεβάνς για να φανεί ποιες ομάδες θα πάρουν το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο.

Ο Ερυθρός Αστέρας άλωσε την έδρα της Λάρνε με 4-0 και ο επαναληπτικός της Σερβίας μοιάζει με τυπική διαδικασία. Η Τουν αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ και όλα έμειναν ανοιχτά για το δεύτερο ματς στην Κροατία. Η Λεχ Πόζναν πέρασε επιβλητικά από τη Δανία και την έδρα της Άαρχους με 4-1 και πρέπει να... αυτοκτονήσει για να αποκλειστεί. Τέλος, η Σλόβαν Μπρατισλάβας νίκησε στη Γεωργία την Ιμπέρια με 2-0, με τον πρώην επιθετικό του Παναθηναϊκού, Άντραζ Σπόραρ να δίνει το προβάδισμα στους Σλοβάκους.

Υπενθυμίζουμε πως για τον Δικέφαλο Αετό, το ιδανικό θα ήταν μια εκ των Ερυθρού Αστέρα, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Λεχ Πόζναν και Σλόβαν να μην προκριθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο, ώστε να είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης της 3ης Αυγούστου. Αν προκριθούν και οι τέσσερις, τότε οι κιτρινόμαυροι θα είναι οριστικά στους ανίσχυρους. Μετά από τα πρώτα παιχνίδια, η Πρωταθλήτρια Ελλάδας είναι ακόμη ζωντανή, καθώς το ζευγάρι Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Τουν είναι στην απόλυτη ισορροπία. Τα επαναληπτικά ματς θα διεξαχθούν στις 28–29 Ιουλίου.