O Χρήστος Αλέξίου πέρασε τα ιατρικά τεστ και απομένουν τυπικά με την Ίντερ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην ΑΕΚ, ενώ ο Κάαν Καϊρίνεν θα ταξιδέψει απευθείας στην Ολλανδία.

Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να ολοκληρώσει την διπλή προσθήκη των Χρήστου Αλεξίου και Κάαν Καϊρίνεν, με τους δυο ποδοσφαιριστές να πιάνουν δουλειά με την ομάδα από την πρώτη ημέρα της προετοιμασίας, όπως ήταν ο βασικός στόχος.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων κεντρικός αμυντικός έχει τελειώσει με τα ιατρικά και θα ταξιδέψει στην Ολλανδία, όμως απομένουν ακόμα κάποια διαδικαστικά με την Ίντερ, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν τη Δευτέρα (6/7) και εν συνεχεία θα έχουμε τις ανακοινώσεις.

Όσον αφορά τον διεθνή Φινλανδό χαφ κι εκείνος θα παει απευθειας Ολλανδία, όπου θα ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά της μεταγραφής του στον Δικέφαλο.

Θυμίζουμε πως το deal της ΑΕΚ με την Ίντερ για τον Αλεξίου είναι δανεισμός με οψιόν αγοράς στα 3 εκατ. ευρώ, ενώ ο Καϊρίνεν θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο, αφού η Ένωση τον αγοράζει από τη Σπάρτα Πράγας αντί ποσού λίγο κάτω των 4 εκατ. ευρώ.