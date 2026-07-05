Κινητικότητα στον Ολυμπιακό για την πώληση του Ορτέγκα, τον αντικαταστάτη του, αλλά κι έναν χαφ.

Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα είναι γνωστό ότι βρίσκεται στη λίστα ομάδων του εξωτερικού και ο Ολυμπιακός δεν θα έλεγε «όχι» στην παραχώρησή του, εφόσον δεχόταν μία ελκυστική πρόταση.

Ο 27χρονος (19/3/99) αριστερός μπακ με ύψος 1,77, ο οποίος έχει συμβόλαιο έως το 2028, μέτρησε 33 συμμετοχές τη σεζόν που πέρασε, ενώ είχε 1 γκολ και 3 ασίστ. Συνολικά, με τους ερυθρόλευκους μετράει 107 παιχνίδια με 1 γκολ και 8 ασίστ.

Την περασμένη σεζόν είχε σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του κι αν έρθει μία καλή προσφορά, ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει στην πώλησή του. Γι' αυτό, άλλωστε, υπάρχει και κινητικότητα για τον αντικαταστάτη του Ορτέγκα. Ο Ολυμπιακός εκτός από την περίπτωση του Γιαννούλη, που προσπάθησε να υλοποιήσει πριν λίγο καιρό, έχει κι άλλους παίκτες στη λίστα κι έχει προχωρήσει υποθέσεις, ώστε να είναι έτοιμος για να καλύψει άμεσα το κενό του Οργέγκα.

Έντονη κινητικότητα, ωστόσο, υπάρχει στους Πειραιώτες και για τη μεταγραφή ενός μέσου και στην ΠΑΕ ελπίζουν το συντομότερο να έχουν θετικά νέα.

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