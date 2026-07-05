Ολυμπιακός: Το παρασκήνιο και τα ντεσού της μεταγραφής του Σμάϊλοβιτς

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta πέντε πράγματα γύρω από την τελευταία μεταγραφή του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν ολοκλήρωσε άλλη μία σημαντική μεταγραφική του κίνηση, με την απόκτηση του Σμάϊλοβιτς.

Και πλέον διαθέτει μία τετράδα κεντρικών αμυντικών που τουλάχιστον στα χαρτιά μοιάζει πάρα πολύ δυνατή, με παιδιά από 22 έως 28 ετών: Ρέτσο για δεξιά, Πιρόλα-Κάρμο για αριστερά και Σμάϊλοβιτς για δεξιά κι αριστερά.

Επειδή γράφονται πολλά για το ύψος της μεταγραφής, το ποσό είναι 5 εκ. Ευρώ για τη νορβηγική ομάδα, συν μπόνους επίτευξης στόχων 1,5 εκ. Ευρώ. Πολλά τα λεφτά, αλλά και μεγάλη η προοπτική του Σουηδού με τις ρίζες από τη Βοσνία, εξ ου και η εμπλοκή συλλόγων όπως οι Ρέϊντζερς, Σέλτικ, Τουλούζ, Μαρσέϊγ, αλλά και Φέγενορντ (παρά την προσθήκη του Μαρμόλ).

Μπορεί δε η μεταγραφή να έκλεισε χθες, όμως ήταν πολύ σημαντικό όπως αποδείχθηκε που ο Καραπαπάς είχε φέρει στην Αθήνα πριν περίπου 15 ημέρες τον άνθρωπο-κλειδί της Σάντεφιορντ. Από τότε ο Ολυμπιακός είχε αφενός μεν πιέσει, αλλά και είχε φροντίσει να ξέρει τα πάντα για τη μεταγραφή κι είχε καταφέρει να πλασαριστεί καλά στην κούρσα της μάχης για την απόκτηση του.

Όπως ήταν πολύ σημαντική παράμετρος που ο ίδιος ο Σμάϊλοβιτς προτιμούσε Ολυμπιακό από την αρχή. Ένα χαρτί που το «έπαιξε» ο Ολυμπιακός, όταν επέλεξε να «παγώσει» κάποια στιγμή τη μεταγραφή, προκειμένου να γλιτώσει τα παραπάνω λεφτά που αρχικά ζητούσαν οι Νορβηγοί. Δεν βιάστηκε να πληρώσει τα παραπάνω λεφτά και δικαιώθηκε, κάνοντας αποφασιστική παρέμβαση την στιγμή που έπρεπε: πάνω που η Ρέϊντζερς είχε συμφωνήσει με τους Νορβηγούς, με τη Μαρσέϊγ και τη Φέγενορντ να «χώνονται» στο τέλος!

Με όλες τις εισηγήσεις από πλευράς σκάουτινγκ, να λένε ότι ο Σμάϊλοβιτς έχει φοβερή προοπτική, στον Ολυμπιακό υπερηφανεύονται για το νέο τους απόκτημα και γενικά για την τετράδα στο κέντρο της άμυνας της ομάδας τους.

Άσχετο: Αυτή την στιγμή ο Νοά Καντιού νομίζω ότι είναι δεύτερη επιλογή του Ολυμπιακού για τη μεσαία γραμμή. Πρώτη είναι ένας παίκτης όπως ο Άμραμπατ. Ιδανικά ο ίδιος ο Άμραμπατ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Πολλά ακούγονται για τον Τζολάκη, όντως κάποιες ομάδες έχουν κάνει κρούση, κυρίως η Λιντς και κατά δεύτερον οι Κόβεντρι και Ίπσουϊτς, ωστόσο συγκεκριμένη προσφορά δεν έχει φτάσει από πουθενά.

Κι αυτό δίνει την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να το δουλέψει καλύτερα για να προσπαθήσει να πείσει τον Κωνσταντή να υπογράψει ένα καινούργιο συμβόλαιο, επεκτείνοντας το υπάρχον που λήγει το καλοκαίρι του 2027

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔