Ζότα Σίλβα: Ολυμπιακός - Πλησιάζει ο Πορτογάλος εξτρέμ
Ο Ολυμπιακός τρέχει για να υλοποιήσει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό και μετά τον Σμαϊλοβιτς είναι μία ανάσα από το να τελειώσει και την προσθήκη του Ζότα Σίλβα.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 26χρονος (1/8/99) εξτρέμ είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει στους Πειραιώτες.
Ο 26χρονος εξτρέμ ανήκει στη Νότιγχαμ Φόρεστ και την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Μπεσίκτας ως δανεικός, όπου σε 22 παιχνίδια μέτρησε 5 γκολ και 1 ασίστ, σε όλες τις διοργανώσεις.
Την περίπτωσή του φυσικά γνωρίζει από πρώτο χέρι ο Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο, αφού τον είχε ποδοσφαιριστή όσο ήταν πρόεδρος στην Γκιμαράες και αποτέλεσε μία από τις... διαφημίσεις του στο θέμα της εξέλιξης παικτών.
Ο Ζότα Σίλβα αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2022 αντί 700 χιλιάδων ευρώ και μέσα σε δύο χρόνια έφτασε στο σημείο να πουληθεί στη Νότιγχαμ Φόρεστ αντί 7 εκατ. ευρώ. Στους Πορτογάλους είχε σε 83 ματς, 20 τέρματα και 13 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.
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