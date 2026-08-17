Ατρόμητος: Άλλαξε η ώρα διεξαγωγής του ματς με Ολυμπιακό
Μισή ώρα πιο νωρίς από ότι αρχικά είχε οριστεί θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Σαββάτου ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον Ολυμπιακό για την 1η αγωνιστική της Super League. Συγκεκριμένα αντί για τις 22:00 η σέντρα θα γίνει στις 21:30.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής έχει ως εξής: «Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο της 1ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί, το Σάββατο 22.08.2026 στις 21:30 (αντί για τις 22:00)».
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