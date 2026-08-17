Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία: Οι ελληνικές ομάδες που θα έμπαιναν σε πρωτάθλημα
Γνωστός παγκοσμίως αλλά και στη χώρα μας συγκεκριμένα λόγω των συναισθημάτων του για τον Παναθηναϊκό, ο Γερμανός youtuber FIAGO σκαρφίστηκε πώς θα ήταν ένα πρωτάθλημα με ομάδες που εκπροσωπούν περιοχές που ανήκαν κάποτε στη... Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία!
Όπως ξεκαθαρίζει, δεν χρειάζεται να ληφθεί απαραίτητα υπόψιν η νυν ισχύς της ομάδας αλλά η σημασία της κάθε πόλης την εποχή εκείνη, με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να μπαίνουν στη λίστα του μαζί με κλαμπ από την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, την Αγγλία, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Τυνησία.
Σημειώνεται πως η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έφτασε στο απόγειό της από άποψη εδαφών το 117 μ.Χ., την εποχή του Τραϊανού, με την επικράτειά της να περιλαμβάνει όλα τα παράλια της Μεσογείου θάλασσας και να φτάνει μέχρι τη Βρετανία.
If we were to expand the Roman Empire League to 30, which clubs do we add?— 𝗙𝗜𝗔𝗚𝗢 🇩🇪 (@fiago7) August 17, 2026
Keep in mind it‘s not necessarily about current club strength but about significance of the cities in the Roman Empire! pic.twitter.com/RhSVmeTFir
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