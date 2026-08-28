Ο Ολυμπιακός είναι πρώτος στην «κούρσα» για τον Ρούμπεν Βάργκας, ωστόσο η μεταγραφή του Ελβετού εξτρέμ δεν έχει ακόμα κλειδώσει.

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο της μεταγραφής του Ρούμπεν Βάργκας στον Ολυμπιακό, με τις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 28χρονου Ελβετού διεθνούς εξτρέμ της Σεβίλλης να συνεχίζονται.

Παρά το γεγονός ότι υφίσταται ακόμη μια οικονομική διαφορά ανάμεσα στον περαϊκό σύλλογο και την ισπανική ομάδα, ξένος ρεπόρτερ αναφέρει τώρα πως ο Ολυμπιακός θεωρείται το φαβορί για να τον κάνει δικό του, ωστόσο ότι το deal δεν έχει κλείσει ακόμα.

Ο Βάργκας, που μέτρησε πέρυσι 25 συμμετοχές, τρία γκολ κι έξι ασίστ με τη Σεβίλλη, είναι 67 φορές διεθνής με την Ελβετία, έχοντας μάλιστα και εντυπωσιακή παρουσία στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο (έξι αγώνες με δύο γκολ και μια ασίστ).

Οι Ερυθρόλευκοι, που είχαν ασχοληθεί και στο παρελθόν με την περίπτωσή του, παλεύουν εντατικά για να κάμψουν τις αντιστάσεις της Σεβίλλης, όμως φαίνεται να έχουν δρόμο ακόμα.