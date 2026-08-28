Ολυμπιακός: Παραμένει ανοιχτή η υπόθεση Βάργκας
Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο της μεταγραφής του Ρούμπεν Βάργκας στον Ολυμπιακό, με τις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 28χρονου Ελβετού διεθνούς εξτρέμ της Σεβίλλης να συνεχίζονται.
Παρά το γεγονός ότι υφίσταται ακόμη μια οικονομική διαφορά ανάμεσα στον περαϊκό σύλλογο και την ισπανική ομάδα, ξένος ρεπόρτερ αναφέρει τώρα πως ο Ολυμπιακός θεωρείται το φαβορί για να τον κάνει δικό του, ωστόσο ότι το deal δεν έχει κλείσει ακόμα.
Ο Βάργκας, που μέτρησε πέρυσι 25 συμμετοχές, τρία γκολ κι έξι ασίστ με τη Σεβίλλη, είναι 67 φορές διεθνής με την Ελβετία, έχοντας μάλιστα και εντυπωσιακή παρουσία στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο (έξι αγώνες με δύο γκολ και μια ασίστ).
Οι Ερυθρόλευκοι, που είχαν ασχοληθεί και στο παρελθόν με την περίπτωσή του, παλεύουν εντατικά για να κάμψουν τις αντιστάσεις της Σεβίλλης, όμως φαίνεται να έχουν δρόμο ακόμα.
El Olympiacos sigue siendo el MÁS cercano para hacerse con Ruben Vargas 🇨🇭🚨— Jesús González (@jgonzalezsvq) August 28, 2026
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