Ολυμπιακός: Χαλάει του Πέντερσεν, σύμφωνα με τον Μορέτο
Ο Ολυμπιακός έφερε στην Αθήνα τον διεθνή Νορβηγό μπακ, Μάρκους Πέντερσεν, για να γίνει και τυπικά παίκτης του, ωστόσο η υπόθεση της μεταγραφής του στους Ερυθρόλευκους πιθανότατα δεν θα έχει αίσιο τέλος.
Όπως μεταδίδει ο Ματέο Μορέτο, το συγκεκριμένο deal είναι αυτή τη στιγμή στον πάγο και δεν έχει ολοκληρωθεί το τυπικό της διαδικασίας, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει στραφεί σε άλλη εναλλακτική.
Πρόκειται για τον Ντοντό, που αγωνίζεται στη Φιορεντίνα και δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Ο 27χρονος Βραζιλιάνος παίζει στην ίδια θέση με τον Πέντερσεν και κοστολογείται με ένα ποσό που πλησιάζει τα 10 εκατομμύρια.
Ο ίδιος ξεκίνησε την καριέρα του στην Κοριτίμπα και το 2018 έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι για να παίξει στη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Από εκεί πήγε ως δανεικός στη Βιτόρια Γκιμαράες για να βρεθεί στους Βιόλα το καλοκαίρι του 2022.
Ο Ντοντό έκτοτε έχει συμπληρώσει 163 εμφανίσεις με τη Φιορεντίνα, με τρία γκολ και 13 ασίστ.
Frenata per Marcus Pedersen all’Olympiacos: il club greco ora farà un tentativo concreto per Dodô della Fiorentina.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 28, 2026
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