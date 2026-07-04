Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, Ολυμπιακός έκλεισε τον Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς, με deal που ξεπερνά τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς πρέπει να λογίζεται ως παίκτης του Ολυμπιακού. Όπως έγραψαν νωρίτερα στη Σουηδία και προκύπτει από το ρεπορτάζ, οι Πειραιώτες συμφώνησαν με την Σάντεφιορντ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, με τους Ερυθρόλευκους να κάνουν σημαντική επένδυση.

Σύμφωνα με πληροφορίες το deal των δυο κλαμπ ξεπερνάει τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ! Μάλιστα ο ποδοσφαιριστής θα βρεθεί στην Ολλανδία την Κυριακή (5/7), όπου και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού.

Με τον Σουηδό οι Ερυθρόλευκοι κλείνουν την τετράδα τους στα στόπερ. Θυμίζουμε πως δεσμεύονται με συμβόλαιο οι βασικοί της περσινής σεζόν Παναγιώτης Ρέτσος - Λορέντσο Πιρόλα, ενώ επέστρεψε και ο Νταβίντ Κάρμο.