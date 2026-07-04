Σμαΐλοβιτς: Ολυμπιακός - Το ποσό - ρεκόρ της μεταγραφής και πώς διαμορφώνεται η τετράδα των στόπερ
Ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς πρέπει να λογίζεται ως παίκτης του Ολυμπιακού. Όπως έγραψαν νωρίτερα στη Σουηδία και προκύπτει από το ρεπορτάζ, οι Πειραιώτες συμφώνησαν με την Σάντεφιορντ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, με τους Ερυθρόλευκους να κάνουν σημαντική επένδυση.
Σύμφωνα με πληροφορίες το deal των δυο κλαμπ ξεπερνάει τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ! Μάλιστα ο ποδοσφαιριστής θα βρεθεί στην Ολλανδία την Κυριακή (5/7), όπου και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού.
Με τον Σουηδό οι Ερυθρόλευκοι κλείνουν την τετράδα τους στα στόπερ. Θυμίζουμε πως δεσμεύονται με συμβόλαιο οι βασικοί της περσινής σεζόν Παναγιώτης Ρέτσος - Λορέντσο Πιρόλα, ενώ επέστρεψε και ο Νταβίντ Κάρμο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.