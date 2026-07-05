Οι πέντε νεαροί ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ κάτω των 20 ετών που θα πάρουν μέρος στο βασικό στάδιοι προετοιμασίας που θα γίνει στην Ολλανδία.

Η ΑΕΚ την Δευτέρα (5/7) θα ταξιδέψει για το Άπελντορν της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-27. Στην αποστολή των πρωταθλητών θα ταξιδέψουν 29 παίκτες, οι οποίοι θα γίνουν 31 μετά τις μεταγραφές των Καϊρίνεν και Αλεξίου. Φυσικά, σε αυτό το group βρίσκονται και πέντε νεαροί ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ κάτω των 20 ετών που θα αξιολογηθούν από τον Μάρκο Νίκολιτς και το επιτελείο του.

Όπως αναμενόταν, στην αποστολή της πρώτης ομάδας είναι ο νεοαποκτηθέντας από τον Πανιώνιο Γιώργος Σαρακασίδης, ο οποίος τον Νοέμβριο θα κλείσει τα 16 του χρόνια. Στο group των τερματοφυλάκων είναι και ο 21χρονος Μάριος Μπαλαμώτης, ο οποίος έχει βρεθεί ξανά σε προετοιμασία της πρώτης ομάδας.

Για την άμυνα θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία ο 19χρονος κεντρικός αμυντικός Σταύρος Ψυρόπουλος, ο 18χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ (αγωνίζεται και ως αριστερό μπακ) Παύλος Τσαραμανίδης και ο 19χρονος δεξιός μπακ Σπύρος Χριστακόπουλος.

Πιο «ψημμένος» είναι ο 18χρονος φορ Ζώης Καραργύρης, ο οποίος την περασμένη σεζόν έγινε μέλος της πρώτης ομάδας, έκανε δυο εμφανίσεις υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς και με την Κ19 είχε 13 γκολ σε 10 εμφανίσεις. Θυμίζουμε πως ο νεαρός επιθετικός επανέρχεται από ρήξη χιαστού.

Θυμίζουμε πως τόσο στο Super Cup με τον Κύπελλούχο ΟΦΗ όσο και στο Κύπελλο Ελλάδας η ΑΕΚ θα πρέπει να έχει στην ενδεκάδα της δύο ποδοσφαιριστές γεννημένους από το 2004 και μετά. Φυσικά ως πιο έτοιμοι στο ρόστερ είναι οι Καλοσκάμης - Αλεξίου, όμως δεδομένα δεν αρκούν μόνο δύο επιλογές.