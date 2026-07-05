Η ΑΕΚ ανακοίνωσε το πρόγραμμα των έξι φιλικών αγώνων που θα δώσει στο πλαίσιο του βασικού σταδίου προετοιμασίας.

Παραμονή της αναχώρησης της αποστολής της πρωταθλήτριας ΑΕΚ για το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία ο Δικέφαλος ανακοίνωσε συνοπτικά το πρόγραμμα των έξι φιλικών που θα δώσει στο διάστημα της παραμονής μακριά από την Αθήνα.

Το πρώτο μέρος της προετοιμασίας θα αρχίσει στις 6 Ιουλίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Ιουλίου. Εν συνεχεία οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς θα έχουν τετραήμερο ρεπό και το δεύτερο μισό της προετοιμασίας θα γίνει από τις 23 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου.

Στα δυο μέρη θα γίνουν από τρία φιλικά, ήτοι έξι συνολικά μέχρι την επιστροφή της ομάδας. Θυμίζουμε πως πρώτο επίσημο ματς είναι στις 12 Αυγούστου, το Super Cup με τον ΟΦΗ στην Κρήτη, ενώ μια εβδομάδα μέτά ο Δικέφαλος θα μπει στη μάχη των Play Offs του Champions League.

Τα φιλικά προετοιμασίας της ΑΕΚ