Πρώην προπονητής της Κ15 του Ατρομήτου για Αλεξίου: «Υψηλό IQ και work ethic που θα βοηθήσουν πολύ τον Νίκολιτς»

Ο πρώην προπονητής των ακαδημιών του Ατρομήτου, Πέτρος Κοντοβράκης μίλησε στο Gazzetta για την επικείμενη μεταγραφή του Χρήστου Αλεξίου στην ΑΕΚ και τα χαρακτηριστικά που θα φέρει ο νεαρός στόπερ στην Ένωση.

Ο Χρήστος Αλεξίου, όπως όλα δείχνουν, θα επαναπατριστεί μετά από μία πετυχημένη τετραετία στην Ιταλία και την Ίντερ, αυτή τη φορά όμως για λογαριασμό της ΑΕΚ, η οποία φαίνεται πως είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του.

Το ότι ο Χρήστος προοριζόταν για το υψηλότερο επίπεδο φάνηκε ήδη από τα 13 του χρόνια, στο «Νταμάρι» της Κηπούπολης όπου έχουν έδρα τα ερασιτεχνικά τμήματα του Ατρομήτου. Εκεί τον είδε ο Μάρκος Δήμος, δούλεψε πάνω του στην Κ14 και από την επόμενη χρονιά άρχισε η «εκτόξευση». Μετά τη θριαμβευτική πορεία της Κ15, ο Αλεξίου έκανε απευθείας το άλμα στην Κ17, όμως ο Covid-19 είχε ως αποτέλεσμα ένα μακρόσυρτο lockdown που κάλυψε σχεδόν όλη τη σεζόν 2020-21. Το καλοκαίρι του 2021 έκανε ακόμα ένα άλμα στην Κ19 σε ηλικία μόλις 16 ετών, προτού ηχήσουν οι σειρήνες από το Μιλάνο.

Το Gazzetta επικοινώνησε με τον «μαέστρο» αυτής της πολύ πετυχημένης Κ15 του «Αστεριού», Πέτρο Κοντοβράκη, ο οποίος μίλησε για τα πρώτα βήματα του νεαρού οπισθοφύλακα στο ποδόσφαιρο.

Αναλυτικότερα, ο τότε προπονητής των ακαδημιών του Ατρομήτου, που τώρα βρίσκεται στο τιμόνι της Κ17 της ΑΕΚ και θα επανενωθεί με τον Αλεξίου, τόνισε πως «ο νεαρός στόπερ είχε δείξει δείγματα του ταλέντου του από πολύ νεαρή ηλικία, καθώς φαινόταν από τότε πως τόσο η τεχνική του κατάρτιση, όσο και το ποδοσφαιρικό του IQ βρίσκονταν σε αρκετά υψηλό επίπεδο».

Όσο για το τι έπρεπε να βελτιώσει; Ο νυν προπονητής των Ακαδημιών της ΑΕΚ, ανέφερε: «Το μοναδικό στο οποίο υστερούσε τότε ήταν στη σωματοδομή, την οποία όμως με πολλή σκληρή δουλειά και υπομονή την έφερε στο επιθυμητό επίπεδο».

Ο αριστεροπόδαρος αμυντικός, ο οποίος ήταν ηγετικός στέλεχος εκείνης της ομάδας που έφτασε στο Final 4 της Superleaue Κ15, όπου και ηττήθηκε στον τελικό από τον Ολυμπιακό στα πέναλτι, εξελίσσεται και βελτιώνεται συνεχώς και πλέον στα 21 του, μετά και από μία αρκετά διδακτική εμπειρία με τους «Νερατζούρι» είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στη καριέρα του και να αγωνιστεί στο ανδρικό επίπεδο.

Μάλιστα, όπως τόνισε και ο κ.Κοντοβράκης, «τα στοιχεία του χαρακτήρα του, όπως η δεκτικότητα του και η επιθυμία του να γίνεται συνεχώς όλο ένα και καλύτερος, καθώς και το work ethic του, θα βοηθήσουν πολύ τα σχέδια του προπονητή της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς».