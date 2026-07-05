Η ΑΕΚ κλείνει και τον 21χρονο Χρήστο Αλεξίου, ο οποίος ανήκει στην Ίντερ.

Η ΑΕΚ προχωρά σε μια προσθήκη για τα μετόπισθεν, εντάσσοντας στο δυναμικό της τον 21χρονο Χρήστο Αλεξίου. Ο νεαρός στόπερ διατηρεί συμβόλαιο με την Ίντερ μέχρι το 2029, ωστόσο οι «κιτρινόμαυροι» θα τον κάνουν δικό τους μιας και τα έχουν βρει σε όλα με τους Νερατζούρι.

Η Ένωση είναι μια ανάσα πριν «σφραγίσει» τη μεταγραφή του Έλληνα διεθνούς μιας και το μόνο που εκκρεμεί είναι το να περάσει ο παίκτης τα ιατρικά και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Ο Αλεξίου βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει το τυπικό της διαδικασίας και εν συνεχεία θα ανακοινωθεί από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσθήκη του είναι εξαιρετικά χρήσιμη και για την παρουσία της ΑΕΚ στο Κύπελλο Ελλάδος, μιας και ο κανονισμός που θα ισχύσει από τη νέα σεζόν ορίζει πως στην αρχική ενδεκάδα της κάθε ομάδας θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο παίκτες γεννηθέντες από το 2004 και μετά.

Είναι αριστεροπόδαρος στόπερ με ύψος 1.86. Αποτελούσε διακαή πόθο της Ίντερ όταν ήταν μόλις 15 ετών, με τους Ιταλούς να είναι διατεθειμένοι τότε να επενδύσουν έως και 1 εκατ. ευρώ για να τον κάνουν δικό τους από τον Ατρόμητο. Πήγε στο Μιλάνο στα 16, τελικά τον αγόρασαν στα 17 του και αποζημίωσαν με 80.000 τους Περιστεριώτες επειδή τον είχαν «δανειστεί» επί 10 μήνες.

Ο Αλεξίου είναι διεθνής στην Κ21 της Εθνικής, όπου μετρά 11 εμφανίσεις με ένα γκολ, ενώ την περασμένη σεζόν κατέγραψε 32 συμμετοχές με δύο τέρματα και μία ασίστ με την Primavera των Νερατζούρι.