ΑΕΚ - ΟΦΗ: Νέα ασίστ Μάγερ, άνοιξε το σκορ ο Ρέλβας
Η ΑΕΚ πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια της Νέας Φιλαδέλφειας στο ημίχρονο του αγώνα με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Λόβρο Μάγερ να δημιουργεί ακόμα ένα γκολ των πρωταθλητών.
Στο 41' ο Κροάτης εκτέλεσε κόρνερ, ο προωθημένος Ρέλβας πήρε την κεφαλιά και κέρδισε άπαντες στον αέρα για το 1-0, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.
O Mάγερ έφτασε τις 7 ασίστ με τα κιτρινόμαυρα, ενώ o Πορτογάλος άνοιξε λογαριασμό στο σκοράρισμα στην τρέχουσα σεζόν.
Το γκολ του Ρέλβας
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