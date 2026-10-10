Ο ΟΦΗ έμεινε με 10 παίκτες στο 65ο λεπτό του αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς ο Αϊτόρ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Αριθμητικό μειονέκτημα για τον ΟΦΗ από το 65ο λεπτό του αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Αϊτόρ, ενώ έπαιζε με κάρτα από το 36ο λεπτό, έκανε φάουλ στον Κοϊτά σε θέση έξω - δεξιά και ο διαιτητής Κόκκινος τον απέβαλε με δεύτερη κίτρινη.

Ο Ισπανός εξτρέμ λόγω της αποβολής του θα χάσει τον αγώνα των Κρητικών με την Καλαμάτα στη Νεάπολη, την ερχόμενη αγωνιστική.

Κατά την αποχώρηση του από το ματς υπήρξε μια μικρή στιγμή έντασης με τον πάγκο τον γηπεδούχων, η οποία «έσβησε» γρήγορα.