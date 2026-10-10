Ο Ντέρεκ Κουτέσα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ΟΦΗ αλλά το γκολ της ΑΕΚ ακυρώθηκε για φάουλ του Ελβετού στον Κωστούλα.

Η ΑΕΚ πήγε με προβάδισμα στο ημίχρονο του αγώνα με τον ΟΦΗ, χάρη στην κεφαλιά του Ρέλβας, ενώ νωρίτερα είχε ένα ακυρωθέν γκολ του Κουτέσα, σε μια δύσκολη φάση.

Ο Μάγερ έβγαλε τη βαθιά μπαλιά, ο Κουτέσα πήρε τη μονομαχία από τον Κωστούλα και νίκησε σε τετ α τετ τον Χριστογεώργο. Παρόλο που ο διαιτητής Κόκκινος κινήθηκε προς τη σέντρα ενημερώθηκε πως υπήρχε φάουλ του Ελβετού στον Έλληνα στόπερ, με αποτέλεσμα να ακυρώσει το γκολ.

Το ακυρωθέν γκολ του Κουτέσα: