ΑΕΚ - ΟΦΗ: Το ακυρωθέν γκολ για φάουλ του Κουτέσα στον Κωστούλα
Η ΑΕΚ πήγε με προβάδισμα στο ημίχρονο του αγώνα με τον ΟΦΗ, χάρη στην κεφαλιά του Ρέλβας, ενώ νωρίτερα είχε ένα ακυρωθέν γκολ του Κουτέσα, σε μια δύσκολη φάση.
Ο Μάγερ έβγαλε τη βαθιά μπαλιά, ο Κουτέσα πήρε τη μονομαχία από τον Κωστούλα και νίκησε σε τετ α τετ τον Χριστογεώργο. Παρόλο που ο διαιτητής Κόκκινος κινήθηκε προς τη σέντρα ενημερώθηκε πως υπήρχε φάουλ του Ελβετού στον Έλληνα στόπερ, με αποτέλεσμα να ακυρώσει το γκολ.
Το ακυρωθέν γκολ του Κουτέσα:
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