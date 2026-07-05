Ο Ντε Φράι εξήγησε το πώς μια σύμπτωση τον οδήγησε στο να πει το «ναι» και να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.

Ο Στέφαν Ντε Φράι στον απόηχο του δεύτερου φιλικού προετοιμασίας του Παναθηναϊκού κόντρα στον Άγιαξ, παραχώρησε δηλώσεις στα ολλανδικά Μέσα αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο της μεταγραφής του στο «τριφύλλι».

Όπως εξήγησε ο 34χρονος στόπερ, όλα ξεκίνησαν από μια τεράστια σύμπτωση, καθώς βρισκόταν για διακοπές στην Αθήνα την περίοδο που έληγε το συμβόλαιό του με την Ίντερ. Συγχρόνως αναζητούσε μια ομάδα όπου ο ίδιος θα είχε ξανά κοβικό ρόλο κι όταν έμαθε για το πρότζεκτ των Πρασίνων αμέσως δελεάστηκε και είπε το «ναι» στην ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Ολλανδός αμυντικός είπε χαρακτηριστικά για τη μεταγραφή του:

«Το συμβόλαιό μου έληγε και έτυχε να βρίσκομαι για διακοπές στην Αθήνα. Τότε άρχισε να στριφογυρίζει στο μυαλό μου η ιδέα να έρθω στον Παναθηναϊκό. Ηθελα να γίνω ξανά σημαντικός σε κάποια ομάδα. Δυστυχώς, πέρυσι δεν έπαιξα πολύ στην Ίντερ.

Τότε βρήκα αυτόν τον όμορφο, ιστορικό και μεγάλο σύλλογο, ο οποίος έχει να κερδίσει το πρωτάθλημα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουν ένα πολύ ωραίο πρότζεκτ, έχουν μπει σε έναν καλό δρόμο με τη νέα διοίκηση και έναν νέο, μοντέρνο προπονητή. Αυτό με έκανε να πιστέψω πως το σωστό θα ηταν να έρθω εδώ. Ήμουν για διακοπές στην Αθήνα, η οποία είναι φυσικά και ένα φανταστικό μέρος. Όλο αυτό ήταν μια τεράστια σύμπτωση».