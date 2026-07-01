Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Στέφαν Ντε Φράι αποθεώθηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού που είχαν πάει να δουν την αναμέτρηση με την Χέλμοντ Σπορ. ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Ο Παναθηναϊκός δίνει το πρώτο του φιλικό παιχνίδι το φετινό καλοκαίρι. Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν την Χέλμοντ Σπορ σε μια αναμέτρηση στην οποία οι παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ δεν θα είναι μόνοι. Οι φίλοι του «τριφυλλιού» που βρίσκονται στο γήπεδο αποθέωσαν τον Στέφαν Ντε Φράι ο οποίος μετά και την ολοκλήρωση της μεταγραφής ενσωματώθηκε στην αποστολή προκειμένου να ξεκινήσει προετοιμασία.

☘️🔥 Στα πράσινα ο Ντε Φράι!



✈️ Αποστολή στην Ολλανδία: Νίκος Αθανασίου #paofc pic.twitter.com/yzzZ6wCHAt July 1, 2026

Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός έγινε πόλος έλξης με τον κόσμο να του ζητάει φωτογραφίες και αυτόγραφα. Ο Ντε Φράι δεν άφησε κανέναν με το παράπονο και έδειχνε να το απολαμβάνει.

Ο Κόλκα και τα τετ α τετ με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού

Οι «πράσινοι» είδαν έναν ιδιαίτερα αγαπημένο τους πρόσωπο πριν το σημερινό ματς. Συγκεκριμένα στο τεχνικό επιτελείο της Χέλμοντ Σπορ είναι ο Γιόνας Κόλκα ο οποίος είχε πολλά τετ α τετ με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.

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