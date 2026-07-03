Παναθηναϊκός: Η οικογένεια του Ντε Φράι στην προπόνηση του «τριφυλλιού»

Παναθηναϊκός: Η οικογένεια του Ντε Φράι στην προπόνηση του «τριφυλλιού»

Ρεπορτάζ:  Νίκος Αθανασίου
Παναθηναϊκός: Η οικογένεια του Ντε Φράι στην προπόνηση του «τριφυλλιού»

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Επισκέψεις είχε ο Στέφαν Ντε Φράι στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, αφού οι γονείς του έκαναν εκπλήξη και βρέθηκαν στο γήπεδο για να τον δουν. Αποστολή στην Ολλανδία: Νίκος Αθανασίου

Μία απρόσμενη έκπληξη περίμενε τον Στέφαν Ντε Φράι στην σημερινή πρωινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, αφού στο γήπεδο βρέθηκαν οι γονείς του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού, που ήρθαν να τον δουν.

Ο κύριος Γιαν και η κυρία Κόρι εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός πως το γήπεδο που προπονούνται οι «πράσινοι» δεν είναι μακριά από την οικεία τους κι έτσι θέλησαν να έρθουν για να παρακολουθήσουν μία προπόνηση του γιου τους, τώρα που τους δίνετε η ευκαιρία.

Μην ξεχνάμε πως εκείνος αγωνίζεται εκτός Ολλανδίας τα τελευταία 14 χρόνια της καριέρας του και θα συνεχίσει να συμβαίνει αυτό σίγουρα και τη φετινή σεζόν.

Δείτε Επίσης

Παναθηναϊκός: Πόλος έλξης ο Ντε Φράι
image

Το βίντεο και η φωτογραφία από τη συνάντησή τους

 

devrij_

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα