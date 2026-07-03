Παναθηναϊκός: Η οικογένεια του Ντε Φράι στην προπόνηση του «τριφυλλιού»
Μία απρόσμενη έκπληξη περίμενε τον Στέφαν Ντε Φράι στην σημερινή πρωινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, αφού στο γήπεδο βρέθηκαν οι γονείς του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού, που ήρθαν να τον δουν.
Ο κύριος Γιαν και η κυρία Κόρι εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός πως το γήπεδο που προπονούνται οι «πράσινοι» δεν είναι μακριά από την οικεία τους κι έτσι θέλησαν να έρθουν για να παρακολουθήσουν μία προπόνηση του γιου τους, τώρα που τους δίνετε η ευκαιρία.
Μην ξεχνάμε πως εκείνος αγωνίζεται εκτός Ολλανδίας τα τελευταία 14 χρόνια της καριέρας του και θα συνεχίσει να συμβαίνει αυτό σίγουρα και τη φετινή σεζόν.
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Το βίντεο και η φωτογραφία από τη συνάντησή τους
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