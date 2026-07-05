Ένας φίλος του ΠΑΟΚ έκλεψε την παράσταση στο Ζαλτμπόμελ, εμφανιζόμενος στο φιλικό με τη Βέστερλο με ένα κάδρο! ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΖΑΛΤΜΠΟΜΕΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ, που έρχονται αυτές τις ημέρες στο Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας, δεν χάνουν ευκαιρία να δείξουν την αγάπη τους για την ομάδα. Άλλοι διανύουν εκατοντάδες χιλιόμετρα για να παρακολουθήσουν μία προπόνηση, άλλοι περιμένουν υπομονετικά για μια φωτογραφία ή ένα αυτόγραφο. Ένας, όμως, αποφάσισε να το πάει... ένα βήμα παραπέρα.

Μετά το τέλος του χθεσινού φιλικού κόντρα στη Βέστερλο περίμενε τους ποδοσφαιριστές κρατώντας στα χέρια του ένα μεγάλο κάδρο. Στο εσωτερικό του είχε τοποθετήσει μία ασπρόμαυρη φανέλα του Γιάννη Μιχαηλίδη, αφήνοντας αρκετό χώρο γύρω της για να γεμίσει με τις υπογραφές όλων των ποδοσφαιριστών του Δικεφάλου.

Η πρωτότυπη ιδέα δεν πέρασε απαρατήρητη. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πλησίαζαν ο ένας μετά τον άλλον, χαμογελούσαν βλέποντας το ιδιαίτερο αναμνηστικό και υπέγραφαν με μεγάλη προθυμία, μετατρέποντας το κάδρο σε ένα πραγματικά συλλεκτικό κομμάτι.

Το χαμόγελο του φίλου του ΠΑΟΚ όταν αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο τα έλεγε όλα. Στα χέρια του δεν κρατούσε πλέον απλώς μία κορνίζα με μία φανέλα, αλλά ένα μοναδικό ενθύμιο από την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία, το οποίο δύσκολα θα αποκτήσει δεύτερο όμοιό του.

Για ακόμη μία φορά αποδείχθηκε πως, ακόμη και σε μία καλοκαιρινή προετοιμασία εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη, οι στιγμές που δημιουργούνται ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές και τον κόσμο του ΠΑΟΚ είναι πολλές φορές πιο δυνατές από το ίδιο το ποδόσφαιρο.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει