ΠΑΟΚ: Εφερε ολόκληρο κάδρο και το υπέγραψαν όλοι οι παίκτες!
Οι φίλοι του ΠΑΟΚ, που έρχονται αυτές τις ημέρες στο Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας, δεν χάνουν ευκαιρία να δείξουν την αγάπη τους για την ομάδα. Άλλοι διανύουν εκατοντάδες χιλιόμετρα για να παρακολουθήσουν μία προπόνηση, άλλοι περιμένουν υπομονετικά για μια φωτογραφία ή ένα αυτόγραφο. Ένας, όμως, αποφάσισε να το πάει... ένα βήμα παραπέρα.
Μετά το τέλος του χθεσινού φιλικού κόντρα στη Βέστερλο περίμενε τους ποδοσφαιριστές κρατώντας στα χέρια του ένα μεγάλο κάδρο. Στο εσωτερικό του είχε τοποθετήσει μία ασπρόμαυρη φανέλα του Γιάννη Μιχαηλίδη, αφήνοντας αρκετό χώρο γύρω της για να γεμίσει με τις υπογραφές όλων των ποδοσφαιριστών του Δικεφάλου.
Η πρωτότυπη ιδέα δεν πέρασε απαρατήρητη. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πλησίαζαν ο ένας μετά τον άλλον, χαμογελούσαν βλέποντας το ιδιαίτερο αναμνηστικό και υπέγραφαν με μεγάλη προθυμία, μετατρέποντας το κάδρο σε ένα πραγματικά συλλεκτικό κομμάτι.
Δείτε ΕπίσηςΣουντουλίδης: «Καλά είναι τα 8 γκολ σε δύο φιλικά, αλλά να μην παίρνουν και τα μυαλά μας αέρα…»
Το χαμόγελο του φίλου του ΠΑΟΚ όταν αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο τα έλεγε όλα. Στα χέρια του δεν κρατούσε πλέον απλώς μία κορνίζα με μία φανέλα, αλλά ένα μοναδικό ενθύμιο από την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία, το οποίο δύσκολα θα αποκτήσει δεύτερο όμοιό του.
Για ακόμη μία φορά αποδείχθηκε πως, ακόμη και σε μία καλοκαιρινή προετοιμασία εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη, οι στιγμές που δημιουργούνται ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές και τον κόσμο του ΠΑΟΚ είναι πολλές φορές πιο δυνατές από το ίδιο το ποδόσφαιρο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.