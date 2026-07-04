Σουντουλίδης: «Καλά είναι τα 8 γκολ σε δύο φιλικά, αλλά να μην παίρνουν και τα μυαλά μας αέρα…»
Από... τεσσάρα σε τεσσάρα «πετάει» ο ΠΑΟΚ. Μετά την Μπέβερεν η ομάδα του Αλέσιο Λίσι υπέταξε και τη Βέστερλο με ευρύ σκορ, γεγονός που ενισχύει την ψυχολογία, όμως όπως αναφέρει στο σχόλιο του ο απεσταλμένος του Gazzetta στην Ολλανδία, Σταύρος Σουντουλίδης, δεν πρέπει να πάρουν αέρα τα μυαλά των ποδοσφαιριστών των Θεσσαλονικιών.
Ο Ιταλός τεχνικός προσπαθεί να βάλει πολλά νέα στοιχεία στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ και κάποια τα είδαμε να εφαρμόζονται κόντρα στη Βέστερλο. Όσον αφορά σε ατομικές επιδόσεις ξεχώρισε ο Μαντί Καμαρά, ο οποίος έδειξε σε καλή κατάσταση.
🗣 Το σχόλιο του απεσταλμένου του Gazzetta, Σταύρου Σουντουλίδη, για το σημερινό φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ και τη νίκη με 4-0 επί της Βέστερλο.#Paokfc pic.twitter.com/Fb5vvrewha— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 4, 2026
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