Σουντουλίδης: «Καλά είναι τα 8 γκολ σε δύο φιλικά, αλλά να μην παίρνουν και τα μυαλά μας αέρα…»

Το σχόλιο του απεσταλμένου του Gazzetta, Σταύρου Σουντουλίδη, για το σημερινό φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ και τη νίκη με 4-0 επί της Βέστερλο.

Από... τεσσάρα σε τεσσάρα «πετάει» ο ΠΑΟΚ. Μετά την Μπέβερεν η ομάδα του Αλέσιο Λίσι υπέταξε και τη Βέστερλο με ευρύ σκορ, γεγονός που ενισχύει την ψυχολογία, όμως όπως αναφέρει στο σχόλιο του ο απεσταλμένος του Gazzetta στην Ολλανδία, Σταύρος Σουντουλίδης, δεν πρέπει να πάρουν αέρα τα μυαλά των ποδοσφαιριστών των Θεσσαλονικιών.

Ο Ιταλός τεχνικός προσπαθεί να βάλει πολλά νέα στοιχεία στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ και κάποια τα είδαμε να εφαρμόζονται κόντρα στη Βέστερλο. Όσον αφορά σε ατομικές επιδόσεις ξεχώρισε ο Μαντί Καμαρά, ο οποίος έδειξε σε καλή κατάσταση.

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