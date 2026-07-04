Ο ΠΑΟΚ συνέχισε με τον ίδιο εντυπωσιακό ρυθμό στα φιλικά της Ολλανδίας, επικρατώντας με 4-0 της Βέστερλο. Δύο γκολ του Μαντί Καμαρά, ένα του Κωνσταντέλια και μια γκολάρα του Θυμιάνη έδωσαν συνέχεια στα αισιόδοξα μηνύματα της ομάδας του Αλέσιο Λίσι. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΖΑΛΤΜΠΟΜΕΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Τέσσερα γκολ απέναντι στην Μπέβερεν την περασμένη Τετάρτη, τέσσερα και απέναντι στη Βέστερλο. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε το δεύτερο φιλικό του επί ολλανδικού εδάφους με νέα ευρεία νίκη (4-0), φτάνοντας τα οκτώ γκολ σε δύο παιχνίδια και, κυρίως, δείχνοντας πως η φιλοσοφία που προσπαθεί να περάσει ο Αλέσιο Λίσι αρχίζει να αποτυπώνεται στο γήπεδο.

Το πρόσωπο της αναμέτρησης ήταν ο Μαντί Καμαρά. Ο Αφρικανός μέσος μπήκε στο παιχνίδι και υπέγραψε τον θρίαμβο με δύο εξαιρετικά γκολ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά πόσο καθοριστικός μπορεί να γίνει όταν βρίσκει χώρους μπροστά του.

Ο Λίσι παρέταξε αρχικά μια αρκετά ορθολογική ενδεκάδα, ωστόσο από νωρίς άρχισε να ανοίγει το rotation. Ο Ελουστόντο πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ενώ αγωνιστικά λεπτά πήραν επίσης οι Μιχαηλίδης, Ζαφείρης και Ζίβκοβιτς, ποδοσφαιριστές που έχουν ενσωματωθεί πιο πρόσφατα στην προετοιμασία και χρειάζονται παιχνίδια στα πόδια τους.

Η μοναδική δυσάρεστη στιγμή ήρθε μόλις στο 12ο λεπτό, όταν ο Σαρρής αποχώρησε τραυματίας από τον αγωνιστικό χώρο, καθώς χτύπησε στο γόνατο και αντικαταστάθηκε αναγκαστικά από τον Θυμιάνη.

Η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου ανήκε ξεκάθαρα στον ΠΑΟΚ. Οι «ασπρόμαυροι» είχαν τον απόλυτο έλεγχο, δημιούργησαν έντεκα τελικές προσπάθειες, τέσσερις από αυτές στην εστία, επέτρεψαν μόλις τέσσερις στους Βέλγους και ολοκλήρωσαν το πρώτο 45λεπτο έχοντας υποπέσει σε μόλις τρία φάουλ.

Ο Ζίβκοβιτς απείλησε στο 7', ο Ζαφείρης δοκίμασε το πόδι του στο 18', ο Μπέρδος ανάγκασε τον Λάτουβερς σε επέμβαση στο 39', ενώ στις καθυστερήσεις ο Τέιλορ έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από το δοκάρι.

Το γκολ που έλειπε ήρθε στο 54'. Ο Μύθου συνεργάστηκε άψογα με τον Κένι, έδωσε την ασίστ στον Γιάννη Κωνσταντέλια και ο αρχηγός του ΠΑΟΚ με ψύχραιμο πλασέ άνοιξε το σκορ.

Δέκα λεπτά αργότερα ήρθε ίσως το ομορφότερο γκολ της αναμέτρησης. Ο Θυμιάνης εξαπέλυσε ένα αριστερό, ασταμάτητο σουτ έξω από την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στο «παραθυράκι» για το 2-0, μέσα σε αποθέωση από τους εκατοντάδες φίλους του ΠΑΟΚ που βρέθηκαν στο Ζαλτμπόμελ.

Η Βέστερλο πλησίασε στη μείωση στο 68', όμως ο Γκουγκεσασβίλι αντέδρασε εξαιρετικά στην προσπάθεια του Σάιτο, μετά και την κόντρα πάνω στον Κοσίδη, κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

Στο τελευταίο εικοσάλεπτο ανέλαβε δράση ο Μαντί Καμαρά. Στο 73' έκλεψε την μπάλα έξω από την περιοχή, προχώρησε και με δυνατό σουτ πέτυχε το 3-0, ενώ έξι λεπτά αργότερα ολοκλήρωσε τη δική του παράσταση. Από την ασίστ του Μπάλντε, ο μέσος από τη Γουινέα πλάσαρε ιδανικά από το ύψος της περιοχής, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0 και βάζοντας φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στη δεύτερη νίκη του ΠΑΟΚ επί ολλανδικού εδάφους.

Ο ΠΑΟΚ άφησε ξανά πολύ θετικές εντυπώσεις, όχι μόνο για την παραγωγικότητά του, αλλά και για την εικόνα μιας ομάδας που αρχίζει να αποκτά αυτοματισμούς, ένταση και αγωνιστική ταυτότητα, παρότι η προετοιμασία βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της στάδια.

Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τους: Τσιφτσής (46' Γκουγκεσασβίλι), Τέιλορ (66' Λύρατζης), Μιχαηλίδης (33' Κοσίδης, 78' Κωττάς), Ελουστόντο (33' Μπαταούλας), Κένι (66' Γκόμεζ), Σαρρής (12' Θυμιάνης), Ζαφείρης (33' Τσοπούρογλου), Μπέρδος (46' Μπάλντε), Ζίβκοβιτς (33' Χατσίδης, 78' Ντούνγκα), Κωνσταντέλιας (66' Πέλκας), Μύθου (66' Γερεμέγεφ)

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει