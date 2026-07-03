Μακεδόνες φίλοι της ΑΕΚ έστησαν κιτρινόμαυρη γιορτή στην Κατερίνη στο πλαίσιο της περιοδείας του τροπαίου του πρωταθλήματος.

Μετά τη Θεσσαλία επόμενος σταθμός του τροπαίου του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ ήταν η Μακεδονία. Η κούπα βρέθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κατερίνη με τους Ενωσίτες να δημιουργούν κλίμα... Original.

Δυναμικό παρών έδωσαν φίλοι του Δικεφάλου όλων των ηλικιών, οι οποίοι έστησαν «πάρτι» με συνθήματα, τραγούδια και καπνογόνα.

Το τρόπαιο θα παραμείνει στη Μακεδονία, καθώς το Σαββατοκύριακο θα βρεθεί σε Καβάλα και Σέρρες.

Το πρόγραμμα της περιοδείας του τροπαίου της ΑΕΚ για το Σαββατοκύριακο (4-5/7)

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/7

ΚΑΒΑΛΑ: στις 20.00 στην Πλατεία Ελευθερίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/7

ΣΕΡΡΕΣ: στις 20.00 στην Πλατεία Ελευθερίας.