ΑΕΚ: Ενωσίτικη γιορτή για το τρόπαιο και στην Κατερίνη

ΑΕΚ: Ενωσίτικη γιορτή για το τρόπαιο και στην Κατερίνη

Βασίλης Μπαλατσός
ΑΕΚ: Ενωσίτικη γιορτή για το τρόπαιο και στην Κατερίνη

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Μακεδόνες φίλοι της ΑΕΚ έστησαν κιτρινόμαυρη γιορτή στην Κατερίνη στο πλαίσιο της περιοδείας του τροπαίου του πρωταθλήματος.

Μετά τη Θεσσαλία επόμενος σταθμός του τροπαίου του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ ήταν η Μακεδονία. Η κούπα βρέθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κατερίνη με τους Ενωσίτες να δημιουργούν κλίμα... Original.

Δυναμικό παρών έδωσαν φίλοι του Δικεφάλου όλων των ηλικιών, οι οποίοι έστησαν «πάρτι» με συνθήματα, τραγούδια και καπνογόνα.

Δείτε Επίσης

Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten «Τα δεδομένα για την υπόθεση του χαφ»
image

Το τρόπαιο θα παραμείνει στη Μακεδονία, καθώς το Σαββατοκύριακο θα βρεθεί σε Καβάλα και Σέρρες.

 

Το πρόγραμμα της περιοδείας του τροπαίου της ΑΕΚ για το Σαββατοκύριακο (4-5/7)

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/7

  • ΚΑΒΑΛΑ: στις 20.00 στην Πλατεία Ελευθερίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/7

  • ΣΕΡΡΕΣ: στις 20.00 στην Πλατεία Ελευθερίας.
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα