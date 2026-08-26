Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ στη ρεβάνς με τη Λέφσκι Σόφιας για τα Play Offs του Champions League.

Η ΑΕΚ μετά τη «λευκή» ισοπαλία της Σόφιας καλείται να υποτάξει τη Λέφσκι στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας και να προκριθεί στη League Phase του Champions League. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα (22:00) έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα των πρωταθλητών Ελλάδας.

Σε σχέση με τον αγώνα της Βουλγαρίας ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης επέλεξε να δώσει φανέλα βασικού στην επίθεση, στο πλευρό του Λούκα Γιόβιτς, στον Μπάρναμπας Βάργκα, αντί του Ζίνι, ο οποίος ήταν βασικός στο προηγούμενο ματς,

Από εκεί και πέρα, ο Δικέφαλος θα αγωνιστεί σε διάταξη 4-4-2, με τον Στρακόσα στην εστία και τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιο στην άμυνα. Μαρίν - Κάιρινεν στα χαφ και ακραίοι μεσοεπιθετικοί ο Κοϊτά κι ο Μάγερ.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Μάγερ, Μαρίν, Κάιρινεν, Κοϊτά - Γιόβιτς, Βάργκα

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Μπαλαμώτης, Μπρινιόλι, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ζούμπκοφ, Γκεοργκίεφ, Αριάαγκα, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Βίντα, Ζίνι.