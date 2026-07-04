Ο Γιώργος Τσακίρης εστιάζει στο τρόπο λειτουργίας του Καταλανού διευθυντή ποδοσφαίρου, καταγράφει την κατάσταση έως τώρα στο αγωνιστικό σχέδιο και γράφει για Πινέδα.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για την αναχώρηση της ΑΕΚ στην Ολλανδία προκειμένου να ξεκινήσει τη δουλειά και να επανέλθουν οι πρωταθλητές, κοινώς να αλλάξει η κατάσταση από το vacation mode στο οποίο βρίσκονταν αρκετές μέρες (αλήθεια είναι και δικαιολογημένα), στο work edition ξανά! Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμενόταν σήμερα 04/07 να επιστρέψει στην Αθήνα με πτήση από την Βαρκελώνη μιας ήταν στο σπίτι που διατηρεί στην Ίμπιζα και μάλιστα άλλαξε την επιστροφή του για μια ημέρα νωρίτερα από ότι αρχικά το είχε προγραμματίσει. Έχει πολλή δουλειά να ολοκληρώσει που αφορά στην αποστολή για τα δυο βασικά στάδια προετοιμασίας και να τελειώσει το θέμα της προσθήκης ενός ακόμη μέλους, πολύ πολύ σημαντικού, στο team του: του προπονητή των γκολκίπερ μετά το αιφνιδιαστικό αντίο του Γκαρόφαλο για προσωπικούς λόγους του Ιταλού όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ τουλάχιστον.

Από κει και πέρα εννοείται οτι το ενδιαφέρον όλων γύρω από τον Δικέφαλο, των Μέσων ενημέρωσης και φυσικά των φίλων της ομάδα, εστιάζεται στην ενίσχυση και τούτες τις μέρες λογικά και αναμενόμενα στον εκλεκτό για τη μεσαία γραμμή.

Επαναλαμβάνω απόλυτα δικαιολογημένα έχουν κάνει άπαντες focus σε αυτή τη κίνηση ενίσχυσης διότι συνιστά άλλωστε τη μεγαλύτερη ανάγκη της ΑΕΚ στον αγωνιστικό σχεδιασμό που τρέχει αυτό το καλοκαίρι και τη θέση στην οποία δεν επιτρέπεται, πιο σωστά απαγορεύεται, να λαθέψει και να μη προκαλέσει επιπλέον αναβάθμιση και να προσθέσει σούπερ ποιότητα: στην ήδη υπάρχουσα μιας και στον άξονα της μεσαίας γραμμής η Ένωση διαθέτει Πινέδα (το ανοιχτό μέλλον στο θέμα ανανέωσης του οποίου καθιστά ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη να μη γίνει λάθος στην προσθήκη στα χαφ), Μαρίν, Μάνταλο και έχει αποκτηθεί θυμίζω ο Σαχαμπό τον περασμένο Γενάρη με τον Νίκολιτς να έχει δηλώσει-εξηγήσει ο ίδιος ότι φέτος θα αξιοποιηθεί ουσιαστικά!

Άλλωστε επαναλαμβάνω συνιστά τη βασική και σούπερ προτεραιότητα των πρωταθλητών τούτη τη μεταγραφική περίοδο κάτι το οποίο πρώτος (ανα)γνωρίζει...

Εδώ να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Χαβιέρ Ριμπάλτα μπορεί να τα ξέρει καλύτερα από τον κάθε ένα από εμάς, θαρρώ αυτό δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, αλλά λειτουργεί πάντα έτσι όπως ο ίδιος εκτιμά (και σωστά) ότι θα προκαλέσει το σωστό αποτέλεσμα και το κυριότερο δίχως να επηρεάζεται. Ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ προφανώς δεν ασχολείται με όσα λέγονται και γράφονται διότι τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών δεν τις βλέπει καν και τα θεωρεί όπως έχει πει ο ίδιος κατά καιρούς: βαρετό και άσκοπα χαμένος χρόνος ουσίας... Δίκιο έχει γιατί αυτό αποδείχθηκε και το περασμένο καλοκαίρι όταν μάλιστα ο Δικέφαλος είχε την υποχρέωση να πάει πιο γρήγορα τη διαδικασία της υλοποίησης του αγωνιστικού σχεδιασμού και ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς δεν άλλαξαν το πρότζεκτ στο βωμό της... βιασύνης και της άμεσης αγωνιστικής υποχρέωσης.

Ο ...οδηγός του Ριμπάλτα σε όλες τις μεταγραφικές υποθέσεις είναι να αποκτηθεί αυτό που χρειάζεται η ομάδα για να εξελίξει το ποδοσφαιρικό της πρότζεκτ και όχι τόσο ο χρόνος που αυτό θα γίνει. Προφανώς και ο ίδιος θα επιθυμούσε να κλείσει όσους θέλει για την ΑΕΚ σε διάστημα και 3 ημερών με ενός μήνα βαριά και έπειτα να... αράζει και να ασχολείται με τις λεπτομέρειες που ωστόσο κάνουν πάντα τη διαφορά! Όμως αν είναι ανοιχτό του εκλεκτού του για τη θέση που θεωρεί μάλιστα και τεράστια ανάγκη: θυμίζω για παράδειγμα ότι πέρυσι ήθελε τον Ντέσερς και περίμενε αρκετά, μάλιστα ο Λούκα Γιόβιτς αποκτήθηκε να σας θυμίσω εδώ, αφού είχε ξεκινήσει ο Δικέφαλος τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ευρώπη και το Conference League.Πιο συγκεκριμένα ήταν 4 Αυγούστου όταν τυπικά επιτεύχθηκε το deal και θα ερχόταν Αθήνα για να τελειώσει και τυπικά την επόμενη μέρα (05/08/2025 ανακοινώθηκε)!

Την ίδια ώρα στο βασικό στάδιο προετοιμασίας η ΑΕΚ του Νίκολιτς ξεκίνησε δουλειά σε ένα 10 φορές πιο απαιτητικό καλοκαίρι από το φετινό, μιας και υπήρχε η υποχρέωση ανταπόκρισης σε τρια προκριματικά και μάλιστα με την Ένωση στα δυο από αυτά ανίσχυρη και να θυμίσω πως ο Νίκολιτς ταξίδεψε μόνο με νέους τους Κουτέσα, που δεν υπολόγιζε όσο άλλους, αλλά και τον σούπερ Ρέλβας και τον Καλοσκάμη (επίσης όχι 11αδατος). Στην πορεία και προς το τέλος του βασικού σταδίου προετοιμασίας αποκτήθηκε και ο Πένραις όπου έπαιξε και στο τελευταίο φιλικό τότε επί ολλανδικού γηπέδου... Τότε η πίεση και η κριτική ήταν πολύ μεγαλύτερη αλλά ποτέ δεν επηρέασε το σχέδιο το οποίο τελικά, εντός και εκτός συνόρων, στέφθηκε από επιτυχία. Ο Δικέφαλος βρίσκεται σε ανοιχτή διαπραγμάτευση με τον εκλεκτό μέσο και περιμένουμε να καταφέρουν να τελειώσουν το συντομότερο δυνατό... Δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τους πρωταθλητές αυτό μιας και πρόκειται σύμφωνα με το ρεπορτάζ (θα δούμε αν αληθεύει) για αγορά και όχι του ενός, ή των δυο με τριών εκατ ευρώ...

****Θυμήθηκαν τον Πινέδα πάλι στο Μεξικό και τώρα στην Τσίβας όπως διαβάσατε χαρακτηριστικά και στο Gazzetta. Να θυμίσω εδώ ότι η ρήτρα είναι 8 εκατ ευρώ, οχι 6.9 όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα με το ποσό υποχρεωτικά να μπαίνει ολόκληρο στα ταμεία της ΑΕΚ. Επιδίωξη της Ένωσης είναι να ανανεώσει τον Πινέδα και όχι να τον δώσει, αν επιστρέψει και δεν ανανεώσει ο διεθνής Μεξικανός χαφ και δεν θέλει να το κάνει προκειμένου να φύγει μετά το επόμενο καλοκαίρι ως ελεύθερος, τότε θα δούμε και πώς θα λειτουργήσει και τι θα αποφασίσει να πράξει ο Δικέφαλος και αν θα πάει και πιο χαμηλά για να τον πουλήσει και να μη τον χάσει τσάμπα... Ακόμη είμαστε πολύ μακριά από όλα αυτά!