ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας: Ο Φερνάντο Σάντος στη Νέα Φιλαδέλφεια
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Ο Φερνάντο Σάντος βρίσκεται στα επίσημα της Allwyn Arena για το ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας.
Στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη μεγάλη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας για τα play offs του Champions League βρίσκεται και ο Φερνάντο Σάντος.
Ο Πορτογάλος, πρώην τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας, που είχε καθίσει και στον πάγκο της ΑΕΚ, πήρε θέση στα επίσημα του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας για να παρακολουθήσει την προσπάθεια της Ένωσης για πρόκριση στη League Phase του Champions League.
@Photo credits: INTIME
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