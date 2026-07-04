Όπως αναφέρουν στη Σουηδία, ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει την απόκτηση του Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς, με μεταγραφή ρεκόρ για τη Σάντεφιορντ.

Το «σίριαλ» της υπόθεση του Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς φαίνεται πως ολοκληρώνεται ευχάριστα για τον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με την Expressen η μεταγραφή ολοκληρώθηκε και μάλιστα με ποσό - ρεκόρ για την Σάντεφιορντ.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η συμφωνία των δυο κλαμπ έκλεισε στα πέντε εκατομμύρια ευρώ και είναι η πιο ακριβή πώληση που έχει κάνει ποτέ ο σύλλογος της Δανίας.

«Εκτός αν συμβεί κάτι απρόοπτο, ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς αναμένεται να πετάξει σύντομα στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή και να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις πριν υπογράψει», καταλήγει το δημοσίευμα των Σουηδών.

Ο Σμαΐλοβιτς είναι 22χρονος κεντρικός αμυντικός, ύψους 1,91μ. και από τη στιγμή που ολοκληρωθεί θα είναι η δεύτερη μεταγραφή στα στόπερ, μετά την επιστροφή του Νταβίντ Κάρμο.