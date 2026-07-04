Σμαΐλοβιτς: Ολυμπιακός - Στη Σουηδία γράφουν πως ολοκληρώθηκε η μεταγραφή ρεκόρ
Το «σίριαλ» της υπόθεση του Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς φαίνεται πως ολοκληρώνεται ευχάριστα για τον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με την Expressen η μεταγραφή ολοκληρώθηκε και μάλιστα με ποσό - ρεκόρ για την Σάντεφιορντ.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η συμφωνία των δυο κλαμπ έκλεισε στα πέντε εκατομμύρια ευρώ και είναι η πιο ακριβή πώληση που έχει κάνει ποτέ ο σύλλογος της Δανίας.
«Εκτός αν συμβεί κάτι απρόοπτο, ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς αναμένεται να πετάξει σύντομα στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή και να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις πριν υπογράψει», καταλήγει το δημοσίευμα των Σουηδών.
Ο Σμαΐλοβιτς είναι 22χρονος κεντρικός αμυντικός, ύψους 1,91μ. και από τη στιγμή που ολοκληρωθεί θα είναι η δεύτερη μεταγραφή στα στόπερ, μετά την επιστροφή του Νταβίντ Κάρμο.
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