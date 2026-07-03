Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πορτογαλία ο Ολυμπιακός προχωράει για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ζότα Σίλβα.

Ο Ολυμπιακός για ακόμα ένα καλοκαίρι ασχολείται με την υπόθεση του Ζότα Σίλβα, όμως αυτή τη φορά δεν αποκλείεται να έχουμε «γάμο». Σύμφωνα με πληροροφίες από την Πορτογαλία οι Πειραιώτες κινούνται για να ολοκληρώσουν την απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού.

Ο 26χρονος εξτρέμ ανήκει στη Νότιγχαμ Φόρεστ και την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Μπεσίκτας ως δανεικός, όπου σε 22 παιχνίδια μέτρησε 5 γκολ και 1 ασίστ, σε όλες τις διοργανώσεις.

Πρόκειται για μία υπόθεση που γνωρίζει από πρώτο χέρι ο Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο καθώς τον είχε ποδοσφαιριστή όσο ήταν πρόεδρος στην Γκιμαράες και αποτέλεσε μία από τις... διαφημίσεις του στο θέμα της εξέλιξης παικτών.

Ο Πορτογάλος αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2022 αντί 700 χιλιάδων ευρώ και μέσα σε δύο χρόνια έφτασε στο σημείο να πουληθεί στη Νότιγχαμ Φόρεστ αντί 7 εκατ. ευρώ. Στους Πορτογάλους είχε σε 83 ματς, 20 τέρματα και 13 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.