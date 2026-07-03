Καντιού - Σμάιλοβιτς: Χτυπά ξανά για τους 2 παίκτες ο Ολυμπιακός
Σμάιλοβιτς και Καντιού. Δύο παίκτες που είχε για σημαντικό διάστημα στο στόχαστρό του ο Ολυμπιακός. Και 2 παίκτες που σύμφωνα με πληροφορίες χτυπά ξανά μεταγραφικά ο ερυθρόλευκος σύλλογος.
Το ενδιαφέρον των Πειραιωτών για τον εν λόγω στόπερ (της Σάντεφιορντ) - που έχει χριστεί διεθνής με τις μικρές Εθνικές της Σουηδίας - και τον Γάλλο χαφ αναθερμάνθηκε. Ο Καντιού στα 27 του - που ανήκει στη Λοριάν - είναι διεθνής με τη Γουαδελούπη. Έτσι πλέον αναμένονται οι επόμενες εξελίξεις.
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