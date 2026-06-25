Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, η Κηφισιά απέκτησε τον 19χρονο Κωνσταντίνο Πολυκράτη από τον ΠΑΟΚ Β'. Σε επαφές με τον Παναθηναϊκό για Καλοσκάμη και Σταμέλλο.

Η Κηφισιά είναι ενεργή σε πολλαπλά μεταγραφικά μέτωπα και εκτός από παίκτες πρώτης γραμμής κινείται και για νεαρούς Έλληνες και εξελίξιμους ποδοσφαιριστές. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta υπάρχει συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για τη μεταγραφή του 19χρονου Κωνσταντίνου Πολυκράτη.

Ο νεαρός Θεσσαλονικιός που αγωνίζεται ως αριστερός μπακ, έκανε τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες των «ασπρόμαυρων» και προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν με τη Β' ομάδα των Ασπρόμαυρων, στη Superleague 2. Σε 19 συμμετοχές κατάφερε να σκοράρει δύο γκολ και να μοιράσει ισάριθμές ασίστ.

Μαζί με τον «κλεισμένο» αμυντικό των Θεσσαλονικιών,το κλαμπ των Βορείων Προαστίων βρίσκεται σε επαφές για να αποκτήσει και δυο νεαρούς από την Κ19 του Παναθηναϊκού. Ο λόγος για τους Καλοσκάμη και Σταμέλλο.

Ο Καλοσκάμης, που είναι αδελφός του Δημήτρη της ΑΕΚ, αγωνίζεται στόπερ, ενώ ο Σταμέλλος, γεννημένος το 2008, ήταν βασικός στην Κ19 του Παναθηναϊκού, έχει περάσει από όλες τις μικρές Εθνικές και προορίζεται για τρίτος γκολκίπερ της πρώτης ομάδας της Κηφισιάς.

Με αυτές τις κινήσεις, η Κηφισιά θέλει να αποκτήσει πληρότητα εν όψει της υποχρεωτικής παρουσίας δύο μικρών και στο Κύπελλο Ελλάδας. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τον κανονισμό που θα ισχύσει από την ερχόμενη σεζόν, κάθε ομάδα υποχρεούται να ξεκινάει τον αγώνα με τουλάχιστον δύο ποδοσφαιριστές κάτω των 22 ετών στην ενδεκάδα της.