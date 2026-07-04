Μπετανκόρ: «Θέλω να παίξω για τη Λας Πάλμας»

Ο Χέφτε Μπετανκόρ ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του την επιθυμία του να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό και να συνεχίσει την καριέρα του στην Λας Πάλμας.

Μετά τα ισπανικά δημοσιεύματα που ήθελαν τον Χέφτε Μπετανκόρ κοντά στην αποχώρηση από τον Ολυμπιακό και στη μεταγραφή του στη Λας Πάλμας, που θα αγωνίζεται του χρόνου στη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου, ήρθαν και οι δηλώσεις του να επιβεβαιώσουν το γεγονός.

Ο Ισπανός επιθετικός, που αγωνίστηκε πέρυσι στο ίδιο πρωτάθλημα ως δανεικός στην Αλμπαθέτε σκοράροντας 18 γκολ σε 43 συμμετοχές, μίλησε στην «AS» και διατράνωσε την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στη Λας Πάλμας, η οποία βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για την απόκτησή του.

Δεν έκρυψε δε την αισιοδοξία του για την κατάληξη της υπόθεσης, αφού εξήγησε πως υπάρχει προθυμία απ' όλες τις πλευρές.

Οι δηλώσεις του Μπετανκόρ

“Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει με το συμβόλαιό μου στον Ολυμπιακό. Θα δούμε τι θα συμβεί στο μέλλον” ανέφερε ο 32χρονος στράικερ, συμπληρώνοντας: “Οι συνομιλίες με τη Λας Πάλμας συνεχίζονται. Θέλω να παίξω για τη Λας Πάλμας και ο σύλλογος θέλει να παίξω εκεί. Λογικά δεν θα είναι δύσκολο να τελειώσει η υπόθεση, επειδή υπάρχει προθυμία και από τις δύο πλευρές. Είμαστε στη μέση των διαπραγματεύσεων, θα δούμε τι θα γίνει”.

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