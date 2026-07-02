Μετά την επιτυχημένη παρουσία του Χέφτε Μπετανκόρ στην Αλμπαθέτε, ο Ισπανός φορ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Λας Πάλμας.

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό φαίνεται ότι θα αποτελέσει σύντομα ο Χέφτε Μπετανκόρ, ο οποίος δεν βρίσκεται στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και μετά την εξαιρετική σεζόν με την Αλμπαθέτε, φαίνεται ότι θα βρεθεί ξανά στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας.

Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, ο 33χρονος φορ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Λας Πάλμας που βρέθηκε κοντά στην άνοδο αλλά η Μάλαγα την άφησε εκτός play off ανόδου από τα ημιτελικά.

Μάλιστα, στη χώρα τονίζουν ότι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής πιέζει αρκετά για να μετακομίσει στα Κανάρια Νησιά καθώς είναι διατεθειμένος να λύσει το συμβόλαιο του με τους «ερυθρόλευκους» παρότι έχει ακόμα έναν χρόνο συνεργασίας και ώστε να γίνει πιο εύκολη η μετακίνηση του.

Από τη στιγμή που δεν υπολογίζεται στους Πειραιώτες, δεν αποκλείεται να έχει θετική έκβαση η συγκεκριμένη υπόθεση. Να θυμίσουμε ότι πέρσι με την Αλμπαθέτε, ο Μπετανκόρ μέτρησε 18 γκολ σε 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.