Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία, η Ίντερ θα εξέταζε ζεστά την περίπτωση του Τζολάκη, αν δεν έπαιρνε τον Προβεδέλ.

Η Ίντερ βρίσκεται μία... ανάσα από την απόκτηση του Ιβάν Προβεδέλ από τη Λάτσιο ώστε να ενισχυθεί κάτω από την εστία. Ο Ιταλός δημοσιογράφος Σιμόνε Τόνια ανέφερε μία άλλη πτυχή της συγκεκριμένης υπόθεσης εμπλέκοντας τον Κωνσταντή Τζολάκη του Ολυμπιακού.

Εκείνος ανέφερε πως σε περίπτωση που οι «νεραντζούρι» δεν έπαιρναν τον 32χρονο Ιταλό τερματοφύλακα, ο Έλληνας κίπερ των «ερυθρολεύκων» θα ήταν ένα προφίλ που θα εξέταζαν, αφού τους άρεσε αρκετά.

Πάντως από το ρεπορτάζ δεν προέκυψε ποτέ κάτι από την πλευρά της ιταλικής ομάδας, είτε επίσημο είτε ανεπίσημο. Ωστόσο, υπάρχει γενικά ενδιαφέρον, ακόμα και κρούσεις για τον Κωνσταντή Τζολάκη.

Ο 23χρονος κίπερ είχε μία γεμάτη σεζόν πέρυσι με τον Ολυμπιακό όπου πραγματοποίησε 43 συμμετοχές, κρατώντας την εστία του ανέπαφη σε 23 από τα παιχνίδια αυτά.

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