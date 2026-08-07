Η αποστολή της Κηφισιάς που θα ταξιδέψει στην Κύπρο για το δυνατό φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο τον ΑΠΟΕΛ.

Η Κηφισιά στο πιο δυνατό φιλικό «τεστ» της προετοιμασίας της θα φιλοξενηθεί το Σάββατο (8/8) από τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ στις 20:00. Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων ανακοίνωσε την αποστολή που θα ταξιδέψει στην Κύπρο.

Σε αυτήν δεν συμπεριλαμβάνονται ο Αναγνωστόπουλος, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση και ο Πατήρα, για καθαρά προληπτικούς λόγους, καθώς έχει κάποιες μικροενοχλήσεις, οι οποίες όμως δεν εμπνέυουν ανησυχία. Εκτός παραμένουν οι τραυματίες Καλοσκάμης (πρόβλημα στον ώμο) και Πόθας (πρόβλημα στο γόνατο).

Το φιλικό «πρόβα τζενεράλε» της Κηφισιάς με τον ΑΠΟΕΛ θα είναι τηλεοπτικό και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 1HD.

Θυμίζουμε πως σε λιγότερο από δυο εβδομάδες η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έχει την πρώτη της επίσημη υποχρέωση, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Ζάκυνθο σε νοκ άουτ ματς για τα προκριματικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Στο γήπεδο των Νησιωτών γίνονται εργασίες και ως δεύτερη έδρα στο φάκελο αδειοδότησης έχουν δηλώσει το γήπεδο της Μαρκό, όμως από την ημέρα της κλήρωσης και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία οριστική απόφαση για την έδρα.

H αποστολή της Κηφισιάς

Ρόμπερτς, Σταμέλλος, Ραμίρεζ, Αποστολάκης, Ντε Λουίς, Πέτκοφ, Αμπάντα, Πολυκράτης, Ούγκο Σόουζα, Μανσό, Πόμπο, Μπένι, Έμπο, Ρουκουνάκης, Λίγδας, Γιαγκνέ, Μανγκανάς, Αντόνισε, Ζέρσον Σόουζα, Θεοδωρίδης, Εμπουλά, Σαγκάλ, Χριστόπουλος