Στο τελευταίο της φιλικό επί ολλανδικού εδάφους η Κηφισιά ηττήθηκε από την Βάαλβαϊκ με 3-0. «Πειραματική» άμυνα λόγω απουσιών για τον Λέτο, ανεπίσημο ντεμπούτο για Σαγάλ και Αμπάντα.

Με ήττα ολοκλήρωσε η Κηφισιά τον «κύκλο» των φιλικών της στο πλαίσιο του βασικού στάδιου προετοιμασίας που διεξήχθη στην Ολλανδία. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έχασε με 3-0 από την Βάαλβαϊκ σε ματς που ο Αργεντινός τεχνικός αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει άμυνα... ανάγκης, λόγω απουσιών.

Ο «Σέμπα» χρησιμοποίησε τον χαφ Έμπο σε ρόλο κεντρικού αμυντικού και τον στόπερ Ντε Λουίς σε θέση αριστερού μπακ, καθώς εκτός ο τραυματίας Καλοσκάμης, ενώ ο Ούγκο Σόουζα δεν αγωνίστηκε για προληπτικούς λόγους, ενώ ο Πολυκράτης δεν ήταν σε θέση να παίξει για πολύ, καθώς προέρχεται από τραυματισμό.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 8ο λεπτό με τον Γιόχεμ Ναπ, ενώ στο 37′ της αναμέτρησης έκαναν δύο τα τέρματά τους με τον Τζέσε Βαν ντε Χάαρ. Με την Κηφισιά να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων στο δεύτερο μέρος, αλλά να μην μπορεί να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιούργησε, το τελικό σκορ του φιλικού διαμορφώθηκε στο 84ο λεπτό με τον Ράιν Βαν Χέντελ.

Αξιοσημείωτο πως το ανεπίσημο ντεμπούτο τους έκναν οι νεοαποκτηθέντες Αμπάντα και Σαγάλ, οι οποίοι αγωνίστηκαν για περίπου 20 λεπτά.

Η αποστολή της Κηφισιάς επιστρέφει αύριο, Δευτέρα 3 Αυγούστου, στη βάση της. Ακολουθεί διήμερο ρεπό και επιστροφή στις προπονήσεις. Το επόμενο φιλικό είναι προγραμματισμένο για τις 8 Αυγούστου στην Κύπρο, με αντίπαλο το ΑΠΟΕΛ.

Κηφισιά (Λέτο): Αναγνωστόπουλος, Έμπο (46′ Αμπάντα, 75′ Πολυκράτης), Πέτκοφ, Μάνσο (85′ Αποστολάκης), Ντε Λουίς, Ρουκουνάκης (65′ Μαγγανάς), Μπένι (65′ Αντόνισε), Πόμπο (70′ Σαγάλ), Ζέρσον Σόουζα, Εμπουλά (46′ Γιάγκνε), Θεοδωρίδης (46′ Χριστόπουλος).