Όπως αναμενόταν, η Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση των Λουκά Σταμέλλου και Νεκτάριου Καλοσκάμη από τον Παναθηναϊκό.

Η Κηφισιά επισημοποίησε τη διπλή κίνηση της με δυο ελπιδοφόρους 18χρονους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων ανακοίνωσε την απόκτηση του Λουκά Σταμέλλου με μεταγραφή και του Νεκτάριου Καλοσκάμη με δανεισμού.

Ο πρώτος αγωνίζεται ως τερματοφύλακας και θα δουλεύει με το group της πρώτης ομάδας, ενώ ο αδελφός του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Δημήτρη Καλοσκάμη, θα είναι ένας από τους τέσσερις στόπερ που θα υπολογίζει στο ροτέισον του ο Σεμπάστιαν Λέτο.

Θυμίζουμε πως όπως διαβάσατε στο Gazzetta η Κηφισιά έχει κλείσει ακόμα μια μεταγραφή αντίστοιχου ηλικιακού group, που θα βοηθήσει στο Κύπελλο λόγω του κανονισμού της χρησιμοποίησης δύο νεαρών, καθώς έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ για τον 19χρονο αριστερό μπακ, Κωνσταντίνο Πολυκράτη.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς για τον Σταμέλλο

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Λουκά Σταμέλλο, ο οποίος αγωνίζεται ως τερματοφύλακας.

Γεννημένος στις 28 Μαρτίου 2008, ο Λουκάς Σταμέλλος προέρχεται από την Ακαδημία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στην οποία ξεχώρισε τα προηγούμενα χρόνια. Κατά τη διάρκεια της περσινής αγωνιστικής περιόδου κατέγραψε 9 clean sheets σε 21 συμμετοχές σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο με την Κ19 του Παναθηναϊκού.

Ο Λουκάς Σταμέλλος είναι διεθνής με την U19 της Ελλάδας.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Κηφισιάς και του ευχόμαστε υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία!».

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τον Σταμέλλο

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Λουκά Σταμέλλου στην Κηφισιά.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας εντάχθηκε στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού σε ηλικία 9 ετών και υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό του τον Οκτώβριο του 2024. Αγωνίστηκε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες της ακαδημίας, μέχρι και την Κ19.

Λουκά, σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου».

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς για τον Καλοσκάμη

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την απόκτηση του Νεκτάριου Καλοσκάμη με τη μορφή δανεισμού από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για ένα χρόνο.

Γεννημένος στις 10 Ιανουαρίου 2007, ο Νεκτάριος Καλοσκάμης, ο οποίος αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός, ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Στη διάρκεια της περσινής αγωνιστικής περιόδου κατέγραψε 36 συμμετοχές σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο με την Κ19 του Παναθηναϊκού.

Ο Νεκτάριος Καλοσκάμης είναι διεθνής με την U19 της Ελλάδας, με την οποία έχει έξι συμμετοχές.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Κηφισιάς και του ευχόμαστε υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία!».

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τον Καλοσκάμη