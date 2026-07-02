Όπως αναμενόταν, η Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του Κώστα Αποστολάκη, ο οποίος αποχώρησε ως ελεύθερος από την ΑΕΛ.

Τη δεύτερη μεταγραφή της ενόψει της νέας σεζόν ανακοίνωσε η Κηφισιά. Μετά την επιστροφή του Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου το κλαμπ των Βορείων Προαστίων ανακοίνωσε την απόκτηση του Κώστα Αποστολάκη, ο οποίος επίσης αποχώρησε ως ελεύθερος από την ΑΕΛ.

Την περασμένη σεζόν έκανε 16 εμφανίσεις με τους Βυσσινί και τη νέα χρονιά θα είναι από τις επιλογές του Λέτο για το δεξί άκρο της άμυνας, όπου θα γίνει και δεύτερη προσθήκη.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Αποστολάκη, ο οποίος αγωνίζεται ως δεξιός ακραίος αμυντικός.

Γεννημένος στις 28 Μαΐου 1999, ο Κωνσταντίνος Αποστολάκης έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στη Νίκη Αλίμου. Σε ηλικία 15 ετών εντάχθηκε στην Ακαδημία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ενώ τρία χρόνια αργότερα υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, καταγράφοντας παράλληλα 13 συμμετοχές.

Το καλοκαίρι του 2020 μετακόμισε στην Κύπρο για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ, ενώ ένα χρόνο αργότερα γύρισε στην Ελλάδα για τον Παναιτωλικό, τη φανέλα του οποίου φόρεσε για δύο χρόνια (43 συμμετοχές σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδος).

Ακολούθως, αγωνίστηκε στη FC Sheriff Tiraspol, με την οποία το 2023/24 κατέγραψε συμμετοχές 13 συμμετοχές σε Champions & Europa League.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο βρέθηκε στην ΑΕΛ Novibet, έχοντας 16 συμμετοχές σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδος.

Ο Κωνσταντίνος Αποστολάκης έχει υπάρξει διεθνής με τις U16, U17, U18, U19 & U21 της Ελλάδας.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Κηφισιάς και του ευχόμαστε υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία!».