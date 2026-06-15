Στον Ηρακλή θα συνεχίσει την καριέρα του όπως όλα δείχνουν ο Βασίλης Σουρλής μετά τον υποβιβασμό της ΑΕΛ Novibet.

Μετά τον υποβιβασμό της ΑΕΛ Novibet, ο Βασίλης Σουρλής είχε μείνει ελεύθερος για βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τον Παναιτωλικό να εμφανιζόταν ως μία από τις επιλογές του. Ωστόσο η επόμενη μέρα, όπως όλα δείχνουν, θα τον βρει στον Ηρακλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο 23χρονος χάφ τα έχει βρει σε όλα με τον Γηραιό και μέσα στα επόμενα 24ωρα θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο ενός έτους ενώ θα συνεχίσει την πορεία του στα μεγάλα σαλόνια της Superleague, αποζημιώνοντας τις εξαιρετικές εμφανίσεις του με την ομάδα της Θεσσαλίας πέρσι.

Συνολικά είχε 28 συμμετοχές με τα «βυσσινί», έχοντας μία ασίστ στο ενεργητικό του και βοηθώντας αρκετά κυρίως στο ανασταλτικό κομμάτι.