Με τη βούλα παίκτης του Ηρακλής είναι ο Γιώργος Αθανασιάδης, με τους κυανόλευκους να ανακοινώνουν την απόκτηση του Έλληνα κίπερ.

Όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta η περίπτωση του Γιώργου Αθανασιάδη, όπου την προηγούμενη σεζόν είχε εξαιρετική σεζόν στον Άρη με 26 συμμετοχές, μόνο αδιάφορη δεν ήταν για τον Ηρακλή. Με τον Γηραίο να κλείνει το deal με τον 33χρονο τερματοφύλακα και να επιστρέφει στην ομάδα όπου έκανε τα πρώτα του βήματα.

Με ανακοίνωση του ο Γηραιός έκανε γνωστή την απόκτησή του Αθανασιάδη που θα συμβάλει στην προσπάθεια του Ηρακλή ενόψει της σεζόν στη Super League!

Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την απόκτηση του Γιώργου Αθανασιάδη.



Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη στις 7 Απριλίου 1993, ο έμπειρος τερματοφύλακας συνδέεται άρρηκτα με τον ΗΡΑΚΛΗ, καθώς εντάχθηκε από νεαρή ηλικία στις ακαδημίες του Συλλόγου και φόρεσε τη φανέλα με τον Ημίθεο στο στήθος, κάνοντας τα πρώτα σημαντικά βήματα της ποδοσφαιρικής του διαδρομής.

Στη συνέχεια ακολούθησε μία σπουδαία πορεία στο ελληνικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος σε Πανθρακικό, Αστέρα Τρίπολης, ΑΕΚ, ΑΕΚ Λάρνακας και Άρη ενώ αποτέλεσε βασικό μέλος της πορείας της Sheriff Tiraspol στο UEFA Champions League. Παράλληλα, οι εξαιρετικές του εμφανίσεις τον οδήγησαν και στην Εθνική Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα και την αξία του στο υψηλότερο επίπεδο.

Με πολύτιμες εμπειρίες, σημαντικές διακρίσεις και παραστάσεις από κορυφαίες διοργανώσεις, επιστρέφει πλέον στον ΗΡΑΚΛΗ για να προσθέσει την ποιότητα, την προσωπικότητα και την ηγετική του παρουσία στη νέα προσπάθεια της ομάδας μας.

Κάποιες ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ. Απλώς κάνουν έναν κύκλο για να επιστρέψουν εκεί όπου ξεκίνησαν.

Γιώργο, καλώς ήρθες ξανά σπίτι σου.

Καλώς ήρθες στον ΗΡΑΚΛΗ!»

