Την λύση της συνεργασίας με τον Θοδωρή Φανουράκη ανακοίνωσε ο ο ΟΦΗ με τους Κρητικούς να του εύχονται καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Οι ομάδες σε κάθε μεταγραφική περίοδο εκτός από τις αποκτήσεις παικτών έχουν και τις αποχωρήσεις και φυσικά ο ΟΦΗ δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Οι Κρητικοί ανακοίνωσαν την λύση της συνεργασίας με τον Θοδωρή Φανουράκη τονίζοντας τα εξής: «Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Θοδωρή Φανουράκη.

Ο νεαρός επιθετικός προέρχεται από την Elite Ακαδημία της ομάδας μας, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2024, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην ΠΑΕ Χανιά.

Θοδωρή, μεγάλωσες μαζί μας και ο ΟΦΗ θα είναι πάντα οικογένειά σου! Καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας σου!».