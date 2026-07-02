Όπως αναμενόταν, ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την επέκταση του δανεισμού του Νίκου Αθανασίου από τον Ολυμπιακό.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Νίκος Αθανασίου θα παραμείνει κάτοικος Ηρακλείου και την επόμενη σεζόν. Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την επέκταση του δανεισμού του Έλληνα αριστερού μπακ από τον Ολυμπιακό, έως τον Ιούνιο του 2027.

Όπως είχαμε αναφέρει εξ αρχής, πρόθεση των Κρητικών ήταν να διατηρήσουν τον 25χρονο αμυντικό στο ρόστερ τους και παράλληλα ο Χρήστος Κόντης θα στηριχθεί τόσο στον Γιάννη Αποστολάκη, όσο και στον νεαρό Παύλο Καινουργιάκη.

Ο Αθανασίου στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν πήρε... σπίτι τη φανέλα του βασικού, καθώς έκανε 16 εμφανίσεις και μοίρασε τρεις ασίστ.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την επέκταση δανεισμού του ποδοσφαιριστή, Νίκου Αθανασίου, από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, ως τον Ιούνιο του 2027.

Ο 25χρονος αμυντικός ήρθε στην Κρήτη τον περασμένο Φεβρουάριο και στο διάστημα της παραμονής του αποτέλεσε βασικό στέλεχος του ρόστερ της ομάδας μας, με καθοριστική συμβολή τόσο στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας όσο και στην πορεία του ΟΦΗ στη “Stoiximan Super League”, με την συμμετοχή στα playoffs 5-8.

Ξεχωρίζοντας αμέσως για την υψηλού επιπέδου αγωνιστική του ποιότητα, η παραμονή του αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, κατά την οποία ο ΟΦΗ θα ζήσει μια ιστορική πρόκληση, συμμετέχοντας για πρώτη φορά στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Με τον Νίκο Αθανασίου να συνεχίζει στα ασπρόμαυρα, η ομάδα διατηρεί στο ρόστερ της έναν ποδοσφαιριστή με αγωνιστική ποιότητα, ισχυρή προσωπικότητα και νοοτροπία νικητή».